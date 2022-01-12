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美國超市貨架又空了！Omicron來襲 加劇零售業人力荒

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國超市的貨架再度空空如也，因為在Omicron變種病毒發威下，零售店員工紛紛染疫，賣場缺乏人手上架商品。路透
美國超市的貨架再度空空如也，因為在Omicron變種病毒發威下，零售店員工紛紛染疫，賣場缺乏人手上架商品。路透

從優格、麵包到馬鈴薯，美國超市的貨架再度空空如也，這次不是因為日用品搶購潮湧現，而是在生鮮貨品持續延誤到貨之際，Omicron變種病毒使零售店員工紛紛染疫，賣場缺乏人手上架商品。

以連鎖超市集團Albertsons旗下Safeway超市為例，舊金山灣區門市乳製品經理Samantha Websterg說，自去年12月初來，愈來愈多員工因染疫或與確診者密切接觸而暫停工作，目前近60名人手中已有15名員工請假隔離治療。

她表示，受供應鏈問題拖累，抵達Safeway倉庫的貨品原本已經變少，加上賣場根本沒有足夠人力協助理貨，更遑論補貨。在乳製品區，曾經擺滿奶油乳酪和優格的貨架，如今缺東少西，烘焙區沒有新鮮貝果跟各種大麵包，生鮮蔬果區的馬鈴薯也寥寥無幾。

Websterg還說，其他商品區的供應也吃緊，由於義大利雜菜湯等食品未到貨，湯品區一排貨架全都擺滿蛤蠣濃湯，「商品貨架愈來愈空，光靠一人之力沒法讓貨架上一直有商品。」

這是Omicron變種病毒帶來的最新後果之一，新一波疫情正對美國勞動市場增添壓力。根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，全美10日新增確診病例近150萬例，美國衛生及公共服務部（HHS）的數據顯示，全美截至9日有144,441名新冠患者住院治療，雙雙飆新高。

疫情復熾正加劇所有行業的人力短缺問題。從航空公司、餐廳到零售業者，紛紛被迫縮短服務時間甚至關閉，這已開始衝擊業者的銷售表現。

Albertsons執行長在法說會上警告，受Omicron病例激增影響，預料未來四到六周內將面臨更多供應鏈挑戰。

受人力荒和物流延宕等利空消息拖累，美國多家零售大咖股價11日聯袂下跌，Albertsons收盤重摔9.75％，克羅格（Kroger）下挫3%，沃爾瑪小跌0.28%。

美國 Omicron 生鮮

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