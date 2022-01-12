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臉書籲撤銷FTC反壟斷訴訟 美聯邦法官駁回

中央社 / 舊金山11日綜合外電報導
美國聯邦法官今天裁定，美國聯邦貿易委員會（FTC）對社群巨擘臉書（Facebook）重新修正的反托拉斯案可繼續進行，法官指出，這次起訴狀比去年遭駁回的版本更有力且詳細。 路透社
美國聯邦法官今天裁定，美國聯邦貿易委員會（FTC）對社群巨擘臉書（Facebook）重新修正的反托拉斯案可繼續進行，法官指出，這次起訴狀比去年遭駁回的版本更有力且詳細。 路透社

美國聯邦法官今天裁定，美國聯邦貿易委員會（FTC）對社群巨擘臉書（Facebook）重新修正的反托拉斯案可繼續進行，法官指出，這次起訴狀比去年遭駁回的版本更有力且詳細。

聯邦貿易委員會指控現在更名為Meta的臉書，藉收購諸如Instagram、WhatsApp等潛在競爭者，實現非法壟斷。

聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）這項裁決對臉書而言是又一打擊。臉書去年遭吹哨者洩漏文件，其中顯示高層知悉其服務可能對青年、民主體制和用戶福祉造成傷害，這一社群巨擘因而再次面臨各界檢視。

去年駁回原本案件的波斯柏格今天裁定，聯邦貿易委員會「將來很可能在證明其指控方面面臨艱鉅工作」，但此案不會被駁回。

波斯柏格的裁定否決了臉書呼籲駁回此反壟斷訴訟的請求；臉書並未回覆置評要求。

波斯柏格寫道：「委員會繼續指控臉書長期以來壟斷市場…且非法地維持這一壟斷地位。」

「然而，這次用來加強這些論述的事實遠比以前更加有力和詳細。」

臉書主張此案應被駁回，因聯邦貿易委員會修正、重提訴狀的決定，是受到主席麗娜汗（Lina Khan）對臉書的偏見影響。波斯柏格否決了臉書這項主張。

聯邦貿易委員會在修正後的起訴狀指出，臉書的主導地位「受高進入障礙保護」，且即便是擁有優越產品的進入者，也無法成功對抗既有個人社交網路（personal social network）業者享有的壓倒性網路效應。

監管機關訴請法院下令臉書「售出資產」，包括WhatsApp和Instagram，以恢復競爭，這場法律戰如無法達成和解可能會打上數年。

波斯柏格去年駁回裁定時表示，聯邦貿易委員會最初的訴訟缺乏證據，尤其是在界定指控臉書壟斷的市場方面。

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