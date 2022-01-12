疫情、通膨與巨額債務 貧國難翻身

面對新冠肺炎疫情、通貨膨脹與債務陷阱，貧窮國家處境嚴峻！世界銀行最新報告指出，隨著2022年全球經濟增長放緩，發展中國家面臨疫苗不平等、國家疲軟的貨幣實力與在國際市場上議價能力低等問題。世界銀行行長馬爾帕斯對此呼籲，世界各國應加速發展中國家的債務減免進程。

貧富差距再跨大

《半島電視台》報導，世界銀行最新的《全球經濟展望》報告預計，全球經濟增長將從 2021 年的 5.5% 降至 2022 年的 4.1%。因為Omicron 新變種病毒、通貨膨脹和高額債務的三重打擊，新興市場和發展中國家的疫後復甦之路，倍受威脅。

許多發展中國家已透過升息政策，控制通膨造成的價格壓力，但此政策也連帶提高了借貸成本，使得肩負高額債務的貧窮國家更難翻身。此外，發展中國家以貨幣政策應對經濟壓力的斡旋空間較小，無法透過相關政策讓通貨膨脹降溫。

物價飆升加疫情

近期供應鏈混亂、原物料短缺與極端氣候等事件，使得能源、商品價格節節高漲，貧窮國家沒有能力與大國競爭稀缺商品，導致在「全球供應鏈中敬陪末座」。

世界銀行也持續呼籲，各國應優先考慮新冠肺炎疫苗的公平性，使疫情得以到告一段落。世界銀行報告指出，疫苗的供應量正在顯著增加，「但新變種的出現與全球疫苗部署不均，也導致世界與疫情間抗戰，還要維持好一段時間。」

窮國深陷債務陷阱

《路透社》報導，馬爾帕斯11日警告，由於利率上升、貨幣貶值和糧食不安全等問題，開發中國家經濟面臨的風險劇增。他呼籲，世界應該加速發展中國家的債務減免進程。

他估計，最貧窮國家肩負超過350 億美元的鉅額債務，而大部分借款都沒有用來應對日益延燒的新冠肺炎疫情。馬爾帕斯指出，開發中國家「債務違約的風險」正在增加，其中超過 40%的債務來自中國。

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