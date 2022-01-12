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全球空運11月成長趨緩 受供應鏈瓶頸和防疫影響

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
全球空運成長在去年11月顯著減緩，反映新冠肺炎疫情導致勞工被迫隔離造成缺工，供應鏈大受干擾。美聯社
全球空運成長在去年11月顯著減緩，反映新冠肺炎疫情導致勞工被迫隔離造成缺工，供應鏈大受干擾。美聯社

全球空運成長在去年11月顯著減緩，反映新冠肺炎疫情導致勞工被迫隔離造成缺工，供應鏈大受干擾。

國際航空運輸協會（IATA）公布，11月以貨物延噸公里（cargo ton kilometers）計算的空運需求，相較於2019年疫情爆發之前的同期成長3.7%，還不到10月成長幅度8.2%的一半。其中亞太地區空運需求僅增1.1%。

對全球航空公司而言，空運一直是疫情期間的少見亮點，反映消費者在家防疫所掀起的需求。IATA指出，從中國大陸和美國11月零售銷售相較於兩年前均有兩位數成長來看，經濟狀況仍然不差，但供應鏈瓶頸阻擋了空運需求。

IATA 主席 Willie Walsh 發布新聞稿說：「勞工短缺的壓力和物流系統普遍受限意外喪失了成長機會。舉例來說，製造業無法取得個人防護裝備（PPE）在內的必要物品，由於在多數已開發經濟體的新冠肺炎病例激增，這類產品需求也大增。」

代表290家航空公司的IATA呼籲各國政府儘速解決供應鏈壓力，包括應避免針對旅客的防疫限制影響保機組人員，並提供政策誘因以解決人力短缺的狀況。

新冠肺炎 疫情

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