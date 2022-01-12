因應PS5缺貨 Sony傳告知供應商今年續產百萬台PS4

Sony集團今年將持續生產PlayStation 4遊戲主機，以便度過全球供應鏈受擾導致PlayStation 5主機產量受限的情勢。

PS5主機從2020年11月上市以來，便持續處在極度供不應求的情況。彭博資訊12日引述知情人士報導，Sony去年底已告知組裝合作業者，2022年全年將持續生產PS4主機。

此前，雖然Sony從未正式宣布何時將停產PS4，但消息人士透露，該公司曾經規劃要在2021年底停止組裝PS4。

消息人士說，最新的策略將讓今年增加供應約100萬台的PS4主機，協助抵銷一些PS5的生產壓力。不過，100萬台的數字，將因應需求變化而調整。PS4主機用到的先進晶片較少，較容易生產，而且能做為在預算上較划算的PS5替代品。

兩名消息人士說，PS4的生產成本較低，增加該款主機的訂單，將讓Sony在與製造合作業者議價時有更多迴旋空間。

Sony發言人證實今年將持續生產PS4，同時表示該公司沒有計劃要停產PS4，「這是最暢銷的遊戲主機之一，而新舊機款之間總要有切換」。

負責主管PlayStation的Sony互動娛樂事業總裁兼執行長萊恩（Jim Ryan）曾表示，公司對於PlayStation 5的宏大目標是快速移轉到最新硬體。不過，新冠疫情拖累整個遊戲產業的軟體開發速度，同時也導致硬體需求激增、基本零件短缺。這使得遊戲主機「一機難求」，而且欠缺必須入手的獨家遊戲的強勢遊戲產品組合。

PS4是在2013年推出，迄今銷量超過1.16億台，依然是玩家之間受歡迎的選擇，其遊戲訂用與軟體銷售也為Sony遊戲部門貢獻很大一部分的收益。

PlayStation事業正忙著因應一系列意外挑戰，包括PS5的生產步調比預期慢，還有網路黃牛搶購新主機，導致零售供應受擾。根據Sony一名主管透露，讓PS4延續生產，顯然是被Sony內部視為填補供應不足、把玩家留在PS生態體系內的一種方式。