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日本也凍未條了！成本一直飆 商家開始漲價

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
堅強凍漲國日本，現在許多商品也開始漲價了。美聯社
堅強凍漲國日本，現在許多商品也開始漲價了。美聯社

路透報導，傳統上總是把「漲價」列在最後選項的日本公司，因為成本一再飆高，現在也要調高商品售價了。

先前長期的物價和薪資上漲停滯，日本企業對於「跟消費者多收錢」這件事特別不安，擔心顧客因此不來，流失市場。傳統上，面對成本上升，日企都先選擇自己拉緊褲帶。

在日本國內天文望遠鏡市占近60%的Vixen，決定下個月要調漲產品售價。最暢銷的幾個入門款，最多漲24%，售價變成74,800日圓到169,840日圓（650美元到1,500美元）。

Vixen發言人Yasuhisa Tsuzuki說，「如果成本提高而我們沒漲價，衝擊會很大，所以我們必須開始調高售價。」他提到中國大陸的勞工薪資提高，也是成本上揚的原因。Vixen的望遠鏡是在中國大陸製造。

Tsuzuki表示，到目前為止，顧客沒有負面反應。「很少人關心天文望遠鏡漲價，但是牛奶、雞蛋漲價的話，就會是每個新聞節目都會報導的大新聞。」

1960年代就開始進口小提琴銷售的白川總業，這個月調高了部分瑞士進口弓的售價，最高的漲了36%。公司總裁白川進說，瑞士法郎兌日圓升值，更加壓縮了本就很小的利潤，很多同業也都被迫漲價。

日本製紙未幾個月部分紙品亦將調漲5%到15%。在一些銷量是市場冠軍的品項，刻意限縮漲幅，以免趕客。

因鋼價高漲，最大文具商KoKuyo元旦起，調高一些含有鐵的文具，例如剪刀、釘書機等的售價，漲幅大約8%。

路透指出，日本市場商品售價，公司之間買賣的漲幅遠高於賣給消費者的漲幅。以去年11月的數字來看，躉售物價通膨率達到創紀錄的9%，核心消費者物價指數則是上漲0.5%。不過這0.5%的漲幅已是近兩年最大。

同是日本去年11月數據，當時原物料成本已飆74.6%，但最終商品價格只漲4.6%。

日本 漲價 薪資

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