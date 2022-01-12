日本電產搶EV零件商機 將投500億日圓提高陸工具機產量

日經亞洲報導，日本電動機大廠日本電產（Nidec）將投資500億日圓（4.33億美元），提高在中國大陸的工具機產量。這些工具機主要是用於生產齒輪，而日本電產希望在馬達這項主要業務外擴大事業，以抓住中國大陸推動發展電動車的商機。

日本電產將在浙江省平湖市興建一座工廠，預定最快2023年春季投產。平湖市當地是日本電產工具機公司（Nidec Machine Tool）的製造中心，該公司是日本電產去年8月收購併購三菱重工旗下工具機公司而成立。

日本電產尋求把握中國大陸快速成長的電動車市場。在中國大陸，去年電動車銷量約102萬輛，比任何國家都還多，而日本研究機構富士經濟預期大陸市場電動車市場規模在2035年達936萬輛。

齒輪是電動汽車的重要部件，從馬達傳遞動力並為煞車產生力矩。

日本電產把電動車視為目標2030年讓營收提高至10兆日圓計畫的核心一環，並且尋求藉由擴大包括工具機在內的相關領域來提升成長。

日本電產工具機公司估計，中國大陸的齒輪機械設備市場達500億日圓，希望新工廠能將該公司在這塊市場的市占率，從當前的10%，2025年度提高至逾50%。日本電產希望屆時整體工具機銷售額能達2,500億日圓。