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新債天王岡雷克：通膨續揚 美經濟「衰退壓力」正加劇

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
「新債券天王」岡雷克表示，美國經濟的衰退壓力正持續加劇，認為通膨續揚將促使Fed主席鮑爾縮減寬鬆貨幣政策。路透
「新債券天王」岡雷克表示，美國經濟的衰退壓力正持續加劇，認為通膨續揚將促使Fed主席鮑爾縮減寬鬆貨幣政策。路透

線資本公司執行長、「新債券天王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）表示，美國經濟的衰退壓力正持續加劇，他認為通膨續揚將促使美國聯準會（Fed）主席鮑爾縮減寬鬆貨幣政策。

岡雷克11日在網路直播中表示，如果考慮到工資成長，Fed「似乎遠遠落後這個曲線。他說：「我們將比過去更加專注於經濟衰退的觀察。」

他說，在通膨造成經濟痛苦之前，央行可能只能將政策利率提高至1.5％。Fed政策利率目前趨近零，包括高盛在內許多機構預估，Fed將調升基準利率至2％以上。

現年62歲的岡雷克表示，他對高通膨的預測是正確的，2021年的通膨率可能超過7％，且通膨率可能在今年上半年「達到巔峰」。

岡雷克說，消費者信心已惡化，債券殖利率不再釋出「Don't worry, be happy」的訊號。他表示，市場開始閃現「未來經濟將會走弱」的訊號，但並未預言經濟衰退就在眼前。

岡雷克也說，基本工資上漲可能帶動整體薪資上揚，也說摩根大通執行長戴蒙認為，美國勞動力市場正面臨巨大壓力。

岡雷克並預估，房價還會持續大漲，抵押貸款融資看起來依然很便宜。岡雷克認為，若美國市場回檔，歐洲市場將有出色表現，對價值投資人而言，這個訊息很明確。

通膨 美國

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