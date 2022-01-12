鮑爾警告高通膨威脅經濟！聽證會四大重點一次看

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告說，高通膨對美國全面的經濟復甦構成「嚴重威脅」，央行準備升息，且經濟已為啟動緊縮貨幣政策做好準備。

鮑爾11日在參議院銀行委員會的提名確認聽證會上表示：「如果我們未來不得不進行更多次升息，我們會這麼做，將使用我們的工具來控制通膨。」

兩黨議員都表達擔憂，擔心在通膨率已經遠高於官方的2%目標之際，Fed的低利率和購債措施正過度刺激經濟。通膨持續居高不下已讓聯準會出乎意料，官員現在希望今年在不扼殺經濟成長的情況下抑制通膨。

以下是鮑爾談話重點整理：

高通膨是嚴重威脅，將在必要時更積極升息

雖然鮑爾強調，聯準會不會讓重視物價穩定職責的程度甚於實現充分就業，但他同時指出，側重的重心可能發生轉變，當前更聚焦通膨。

鮑爾說：「如果要讓就業市場非常強勁且擁有高度的勞動參與率，需要長期的經濟擴張。若要達成長期經濟擴張，我們將需要物價穩定。因此，從某種意義上來說，高通膨對實現充分就業構成嚴重威脅」。

鮑爾承認高通膨造成的「損失」，並且證實Fed打算利用其工具來確保通膨不會變成更有害的問題。他對議員說，如果有必要，Fed會更積極升息， 並且表明央行今年開始走向較為正常貨幣政策的「漫長道路」的計畫。

通膨將在今年中回落

鮑爾說，他依然認為，儘管物價上漲的程度需要Fed採取行動，但隨著全球供應鏈開始趕上需求，貨幣政策以外的因素將讓通膨有所緩解，「供應狀況將恢復正常」。

鮑爾表示，他現在認為通膨將在今年年中回落，但Fed隨時準備好在必要時緊縮借貸成本，以確保通膨回落。

當前疫情急速升溫對經濟的影響只是短暫

鮑爾指出，儘管新一波疫情影響學校上課、旅遊與一些核心服務，但「我們見到經濟在這一波波的感染潮中正常運作」。

鮑爾在證詞中說：「通膨遠高於目標水準。經濟不再需要，也不想要正在實施的非常寬鬆的政策。」

今年將縮減資產負債表 縮表步調比上回更快

當被問及縮減Fed達8.77兆美元資產負債表的計畫時，鮑爾表示，他和同僚將在今年某個時候允許縮表。Fed其他官員先前曾表示，贊成在升息後不久就開始縮表。

鮑爾注意到美國經濟狀況比上次縮表時要強得多，當時Fed在升息後等了大約兩年才開始縮表。鮑爾說，目前還沒有就縮表的時間做出最終決定，但這次速度會更快。

鮑爾表示：「我預期今年，2022年，將是我們採取措施邁向正常化的一年」。他說，Fed停止將到期證券的收益進行再投資的自然縮減過程（run- off process）發生的速度會比2017年所展開的上一回行動「更早發生、更快」。

鮑爾並未給予有關升息時間的新暗示，但許多分析師預期，Fed將在3月啟動升息。高盛等華爾街大型銀行預測今年升息多達四次，比Fed官員去年12月暗示的升息三次更多。