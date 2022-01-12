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台積電ADR漲3.3% 漲幅超越費半、聯電漲逾2%
台積電ADR周二（11日）大漲3.3%，收報129.17美元，較台北交易股票溢價9.86%。費半指數漲1.84%，漲勢比前一日擴大。
美股三大指數齊揚，那斯達克指數漲幅一馬當先，美國聯準會（Fed）主席鮑爾到國會作證，並未提到任何令人出乎預料的重大消息，這使投資人鬆了一口氣。
道瓊工業指數漲0.51%，或183.15點，收報36252.02點，標普500指數漲0.92%，或42.78點，收報4713.07點，那斯達克指數勁揚1.92%，或210.62點，15153.45點。
台灣加權股價指數11日漲48.83點，收在18,288.21點，台積電漲1.24%收在651元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 109.49 +0.89 106.5 2.81
中華電 CHT 116.94 +0.12 116.50 0.38
台積電 TSM 715.19 +3.33 651 9.86
聯電 UMC 63.01 +2.15 62.1 1.46
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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