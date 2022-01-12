國際油價隨美股大漲 金價連漲三天、鎳價創下近10年新高

國際油價周二大漲，黃金連續三日走高，聯準會（Fed）主席鮑爾在參議院銀行委員會的談話推升美股；鎳價漲至近10年來的最高價位，隨著電動車銷量激增，汽車製造商競相鎖定這一鋰電池關鍵原物料的供應。以下是整理自彭博的商品行情：

油價隨股市上漲

西德州中級原油（WTI）上漲3.8%，收於每桶81美元之上，創下11月11日以來的最高價位。

鑒於聯準會升息的預期已經消化，而且升息不會在3月之前，美元下跌，提升以美元計價的大宗商品的吸引力。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示，鮑爾的談話「比最近的會議紀錄以及聯儲會其他官員過去幾天的表態更溫和一點」。

紐約市場2月交割的WTI期貨上漲2.99美元，結算價報每桶81.22美元； 3月交割的布蘭特原油期貨上漲2.85美元，結算價報每桶83.72美元。

黃金連續三日上漲

紐約時間下午2:47，現貨黃金上漲1%至每英兩1,820.27美元，周一上漲0.3%。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨上漲1.1%，結算價報1,818.50美元。白銀、白金和鈀金均告上漲。

鮑爾周二在參院銀行委員會的連任提名聽證會上表示，「如果我們未來不得不進行更多升息，我們會這麼做，我們將使用工具來控制通膨」。因鮑爾談話不如部分投資人預料鷹派，美元下跌，10年期美國公債殖利率的漲勢暫停。

隨著投資人開始考慮貨幣政策的收緊前景，黃金2021年是三年來首度下跌。市場有關聯準會最早將於3月開始升息的預期正在升溫。

鎳價創下近10年最高

鎳價漲至2012年2月以來的最高價位；此前特斯拉與Talon Metals Corp 達成鎳採購協議。

此外，倫敦金屬交易所（LME）鎳庫存周二連續第50天下降，創下2000年以來最長連降周期。現貨鎳相對於3個月合約的溢價升至2019年10月份以來最高。

美國銀行金屬研究主管Michael Widmer表示，大家確實意識到可能會出現供應持續緊張的局面，這最終導致價格上漲。

當地時間下午5:53，LME期鎳上漲4.8%，報每公噸21794美元；LME銅期貨上漲1.6%，報9719.5美元；LME鋁期貨上漲1.3%，報2970美元。 LME鋅期貨上漲2.3%，報3556美元。