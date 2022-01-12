美股齊揚 鮑爾聽證會證詞緩解投資人疑慮

美股三大指數周二（11日）齊揚，那斯達克指數漲幅一馬當先，美國聯準會（Fed）主席鮑爾到國會作證，並未提到任何令人出乎預料的重大消息，這使投資人鬆了一口氣。

道瓊工業指數漲0.51%，或183.15點，收報36252.02點，標普500指數漲0.92%，或42.78點，收報4713.07點，那斯達克指數勁揚1.92%，或210.62點，15153.45點。

鮑爾在聽證會中表示，Fed下定決心努力確保高通膨的情勢不會確立，他也說，Fed的持續緊縮計畫，包括調高基準利率和減少購債在內，都是維持經濟擴張不可或缺的措施，不會抑制就業成長。

對經濟敏感的標普科技股指數扭轉前一日跌勢，率大盤上揚。那指寫下今年來最大單日收盤漲幅。蘋果（Apple）漲1.7%，Meta漲1.9%。

德美利證券公司（TD Ameritrade）交易策略高級經理克魯茲認為，鮑爾的證詞可能有助再度安撫投資人，Fed不會把抑制通膨看得比就業這些事更重要。

克魯茲說：「（市場）起初擔心Fed會打亂經濟復甦的步調」，但投資人從鮑爾的證詞可以看出，他不會只為了壓制通膨，而不考慮可能對經濟造成的其他影響。

投資人將密切關注今（12）日出爐的通膨數據，克魯茲表示，市場已準備面對較高的通膨率數據，分析師預估，12月整體消費者物價指數（CPI）將比去年同期大增7%。

路透訪調分析師預估，不計食品和能源價格的核心CPI預料年增5.4%。

在標普500指數的11大類股中，有八個類股上漲，其中科技股、非必需消費品股以及通信服務股，對標普500指數的貢獻最大。標普能源股漲3.4%，收最多，受油價上揚帶動。Marathon Oil 大漲5.2%。美國航空上漲1.2%，第4季營收展望超過分析師預期。

疫苗生產商莫德納跌5.3%，扭轉前一日的9%漲幅。輝瑞的疫苗合作夥伴BioNTech也跌6.2%。世界衛生組織（WHO）表示，須進行更多的研究來了解現有的新冠疫苗是否能對Omicron變種病毒提供足夠的防護力。

賭場運營商拉斯維加斯金沙集團大漲6.6%，受惠於摩根大通稍早把該公司評級調高為「加碼」。IBM跌1.6%，瑞銀集團稍早把IBM評級調降為「賣出」和調降目標價。