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美元在鮑爾國會作證後回落 風險貨幣走升

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，總體而言，鮑爾周二談話沒有一些投資人預期的那麼鷹派。路透
分析師認為，總體而言，鮑爾周二談話沒有一些投資人預期的那麼鷹派。路透

美元指數（DXY）周二走低，聯準會（Fed）鮑爾在國會作證時暗示，儘管聯準會將走向政策正常化，但尚未就縮減近九兆美元的資產負債表做出決定。

鮑爾指出，決策者仍在討論縮表的方式，並表示，有時可能需要兩次、三次或四次政策會議才能做出決定。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數跌0.4%，報95.609。加幣兌美元升值約0.8%。受英國央行將進一步升息的預期所推動，英鎊兌美元升值0.4%，觸及近10周以來的最高價位。美元兌日圓升值0.1%至115.3。

儘管美元指數近幾周受到聯準會今年可能大幅升息的有力支撐，但美元指數一直難以突破11月底觸及的16個月高位。

分析師認為，總體而言，鮑爾周二談話沒有一些投資人預期的那麼鷹派，尤其是考慮到近期其他一些聯準會官員的評論。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周一表示，高通膨和經濟強勁復甦將要求聯準會今年至少升息三次，最快從3月開始，並有理由迅速減持所持資產，以吸收金融體系中的過剩資金。

對風險敏感的澳幣兌美元升值0.6%，數據顯示11月零售銷售連續第二個月超過預期。

比特幣上漲2.4%，至42,839.43美元，周一比特幣跌破40,000美元，為去年9月以來首次。

聯準會 鮑爾 比特幣

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