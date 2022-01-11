手機也有藍綠惡鬥 美年輕世代受同儕排擠 紛改用iPhone

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
iMessages是iPhone用戶之間所傳的訊息，以藍色文字泡泡顯示。安卓用戶傳訊息則是一般簡訊，在蘋果裝置上以綠色文字泡泡顯示。但這種顏色區隔造成美國年輕人間的同儕壓力，Google更指控蘋果藉此綁架消費者。圖擷自華爾街日報
iMessages是iPhone用戶之間所傳的訊息，以藍色文字泡泡顯示。安卓用戶傳訊息則是一般簡訊，在蘋果裝置上以綠色文字泡泡顯示。但這種顏色區隔造成美國年輕人間的同儕壓力，Google更指控蘋果藉此綁架消費者。圖擷自華爾街日報

華爾街日報日前揭露美國年輕世代受同儕壓力而改變買手機的消費習慣。Google隨即指控，蘋果公司為了「自肥」，故意不開放iMessage支援安卓手機，讓對話框是綠色的安卓用戶無法打進美國年輕人的圈子，訊息功能也受限，猶如「二等公民」。

The Verge報導，蘋果推出的訊息服務iMessage，包含一些只有iPhone用戶才有的功能。例如，安卓用戶傳送的訊息，被視為傳統的SMS/MMS付費簡訊，以綠色文字泡泡顯示，iPhone用戶的文字則以藍色泡泡顯示，透過加密方式透過網路傳送訊息，因此用戶不需付簡訊費用。

此舉讓iMessage變成美國青少年間的身份象徵，並創造同儕壓力，迫使他們購買iPhone，有時還造成安卓用戶被排擠。

iMessage還有一些特定功能，未開放給安卓用戶，例如，當安卓用戶正在輸入訊息時，不會出現「......」的狀態圖示。iPhone用戶還可以透過iMessage使用貼圖裝飾對話、玩遊戲、分享歌曲等。因此，透過iMessage來發送比讚或愛心等表情符號給安卓用戶，也無法正常顯示圖像。

根據市調公司CIRP，美國消費者去年有四成使用iPhone，且這個比率在18至24歲的年齡層超過七成，遠高於2014年的42%，顯示美國年輕用戶使用iPhone的比率大幅成長。

Google安卓部門負責人洛克海默爾（Hiroshi Lockheimer）8日推文指控蘋果用「同儕壓力和霸凌」來賣iPhone，並呼籲蘋果支援進階通訊解決方案 （RCS），來解決iPhone用戶與安卓用戶之間傳訊息的問題。

洛克海默爾10日再次推文來講清楚他的想法。他說，Google「並不是要求蘋果開放iMessage給安卓用戶，只是希望蘋果「支援現代傳訊的業界標準」，也就是RCS。

美國 貼圖

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