日經：村田計劃泰國建廠 日本半導體公司在「逃出中國」？

集微網消息，據日經亞洲報導，由於中美競爭的影響，村田製作所（Murata Manufacturing）和其他日本科技供應商正在減少對中國的依賴。

作為全球最大的電容器製造商和iPhone零部件供應商，村田製作所於11月表示，將於2023 年10月在泰國開設新工廠。其總裁Norio Nakajima在接受日經亞洲採訪時表示，新工廠最終將擴建到和村田在無錫的生產用於消費電子產品的多層陶瓷電容器的工廠一樣大。

村田製作所一半以上的收入來自大中華區，預計隨著公司在印太地區尋求未來增長，該份額將隨著時間的推移而下降。這是日本公司在中美競爭中試圖應對地緣政治風險的一個例子。

Nakajima說：“有發生我們無法控製的事件的風險，我們的供應鏈必須多樣化，”他補充說，像蘋果這樣的主要客戶也在從中國轉向多元化。村田過去象征著亞洲兩個最大經濟體之間持久的經濟聯繫，但美中貿易裂痕讓像Nakajima這樣的商界領袖感到緊張。

村田不只是在應對貿易戰，它還在研究長期的人口趨勢。

“今天人口最多的國家可能是中國，但到2030年將是印度，未來將是非洲，”Nakajima說。 “這些經濟體會與中國或美國結盟嗎？我們不知道。我們要能夠應對這些情況。”

Nakajima於2020年6月成為總裁，他因將這家總部位於京都的公司從當地電子製造商轉變為主要的Apple供應商而備受贊譽。他是公司創建者村田家族之外的第一位公司領導人。

村田公司提供智能手機設備，例如用於接收一些無線電信號的濾波器；用於增強傳輸信號的放大器；以及用於同時處理輸入和輸出信號的雙工器。這些設備被用於Apple、三星和華為的智能手機等。Nakajima表示，這些組件在中國被安裝到智能手機中，然後運往最終市場，其中美國是最重要的市場。

Nakajima解釋說，即使執行相同的功能，這些組件也需要進行不同的設計，以匹配每個智能手機品牌的操作系統。由於貿易戰對技術轉讓設置了障礙，每個品牌都開發了自己的設計和操作系統，這意味著零部件供應商也必須在此過程中相應地定製產品，增加了整體工作量。 “這是一項艱巨的任務，”Nakajima說。

對於村田來說，中美脫鉤並不是唯一的供應鏈挑戰。Nakajima說，晶片短缺阻礙了日本汽車製造商的生產，減緩了對電子元件的需求。

Nakajima表示，由於電源管理集成電路和收發器集成電路的短缺，村田本身難以供應電動工具電池和汽車Wi-Fi模塊等產品。Nakajima預計今年晶片短缺將有所緩解。

在地緣政治不確定性的情況下，村田並不是唯一一家調整供應鏈的日本高科技公司。

日本頂級晶片製造商瑞薩電子擔心，由於中美貿易戰，它可能會被禁止向佔其銷售額22%的中國市場供貨。

瑞薩電子依靠其美國業務來生產模擬晶片，將聲音、圖像、運動和溫度等模擬信號轉換為數字信號。美國是全球模擬半導體生產中心，德州儀器和ADI在其中佔領導地位。

2021年，瑞薩以60億美元收購了總部位於英國的Dialog Semiconductor，試圖將其技術基礎多元化到歐洲，從而有可能使用歐洲技術向中國供應晶片。

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瑞薩電子CEO Hidetoshi Shibata強調了在美國和歐洲獲取人才和技術的重要性。在12月由全球行業協會SEMI主辦的行業活動的演講中，他解釋了這家總部位於東京的公司是如何通過 過去五年在美國的一系列收購使其技術基礎多元化，這家公司還通過收購Dialog填補了其在歐洲的人才缺口。

“人才最重要”，Shibata說。

東京電子（Tokyo Electron）是世界上最大的晶片設備製造商之一，也是另一家競相實現地域多元化的公司。

東京電子CEO Toshiki Kawai出蓆SEMI活動，闡述了其公司在與中國晶片設備製造商競爭的情況下，通過與歐洲頂級公司的密切聯繫來加強其領導地位的戰略。他強調了最近宣佈與比利時研究機構Imec和領先的光刻機製造商荷蘭公司ASML合作開發尖端晶片製造設備的決定。

“為了開發下一代設備，我們將促進與全球客戶的合作”，Kawai說。

與美國、中國和日本一樣，歐洲現在正試圖增加本地晶片產量。

歐洲曾經是主要的晶片生產地區。現在歐洲僅佔全球產量的10%，因為意法半導體和英飛淩等公司將生產分包給台積電等代工廠。

歐洲希望到2030年將其全球份額提高到至少20%。

晶片設備製造商可以從這些國家的半導體供應本地化擧措中受益，這引發了它們應該在哪裡開店的問題。東京電子的生產幾乎全部在日本進行，盡管其80%以上的銷售額來自海外。

“我們的競爭對手正在將生產轉移到海外，以更貼近他們的客戶，”東京電子的一位官員說。這位官員還說：“我們將不得不更加認真地考慮我們應該在日本還是海外生產。”