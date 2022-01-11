第三方數據中心停電 影響倫敦金屬交易所無法交易

全球金屬交易員正在因應倫敦金屬交易所（LME）停止交易的問題，這是該產業全球最重要的交易所，每日有價值逾640億美元的合約換手。

根據LME，第三方數據中心周一晚間停電，造成了網路連線問題。至少有部分交易員因此無法連結到為銅與鋁等主要大宗商品定價的交易場所。

LME發言人表示：「我們正緊急調查此事，會讓市場參與者得知最新進展。 」

根據彭博數據，原訂今日上午9時重新開放交易，結果仍無法順利進行。六種基本金屬的最後幾筆交易都在凌晨2時之前進行，電子平台通常在凌晨3時關閉。

駐上海的ASK資源公司交易部門主管Eric Liu說：「我們收到經紀人通知，LME因第三方數據中心的連線問題而無法開放交易。這將影響套利，尤其是其他交易所都還在運作。但我們別無他法，只能靜待問題解決。」