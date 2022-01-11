國泰空運運能僅剩疫前20%！香港物流成本、物價恐齊飆

彭博資訊報導，香港爆發Omicron疫情，已讓航空供應鏈瀕臨崩潰，飛航禁令和降低空運運能導致貨物運輸延宕，將進一步推高物價與通膨。

香港不僅實施新的社交距離措施，衝擊零售業者和餐廳的營收，同時削減航班，而這些航班往昔會載運從澳洲櫻桃到日本和牛等貨物進入香港，因此，當地物價預料上漲。

香港最大航空公司國泰航空已取消數百航班，空運運能可能下降至疫情前五分之一的水準，物流成本在三周內可能飆漲40%，就連進口商也預期，水果成本將漲價10%。

在中國大陸追求「清零」的政策下，香港已關閉酒吧、健身房和電影院。同時間。香港所仰賴多數貨物進口的供應鏈已達臨界點，企業見到從櫻桃、優格到高級海產和起司等食品的運輸延誤。

Omicron引發的確診案例激增已嚇壞香港，當地疫苗接種率是已開發經濟體中最低。儘管官方迄今僅在社區中發現數十確診案例，追蹤至少三條不同的感染鏈。

由於擔心Omicron變異株散播，香港政府已放棄先前給予機組員的隔離豁免措施，這迫使國泰航空削減空運航班。由於欠缺人力，國泰本月空運運能將只有疫情前運能的約20%，往來美國、英國與澳洲等八國的載客航班也遭禁止，這進一步降低了空運運能。

香港貨運代理與物流協會會長Gary Lau表示，這兩項衝擊正造成「貨運領域嚴重不足」。極仰賴進口品的企業正飽受物流受擾的第一線衝擊。供應商預期，從茄子到龍蝦等各種產品都將面臨短缺。為農曆新年準備、從歐洲空運來的鮮花、來自英國與荷蘭等地的水果與蔬菜都將供應不足。此外，香港的零售與餐飲業在農曆新年期間可能又要錯失消費者支出高峰。