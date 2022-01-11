美國Fed副主席因投資交易醜聞 提前辭職

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）因最新揭露的資料顯示積極進行不當基金交易，將於本周五（14日）辭職，比任期屆滿提前兩周離開。

克拉瑞達去年10月初被爆出，在2020年2月間，Fed主席鮑爾因應新冠疫情衝擊，將發表出手救市重大聲明的幾天前，把100萬至500萬美元資金由債券基金轉入股票基金，他當時辯稱交易符合規範。

紐約時報率先報導，上周最新揭露的更正資訊發現，他的基金交易活動其實更為活躍。針對同一檔股票基金，在前述2020年已曝光交易的前三天，克拉瑞達賣掉了類似金額的投資部位。

金融時報指出，克拉瑞達說，他沒有申報這些交易，是「非故意的錯誤」。

美國聯準會高級官員的金融交易醜聞，最早是在去年9月炸開，前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）與前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan），因而在9月27日宣布辭職。接著，就傳出克拉瑞達也有涉嫌內線交易的不當投資活動。

聯準會周一（10日）宣布克拉瑞達提前去職，他成為第三位因金融市場交易爭議而去職的Fed高官。

克拉瑞達的副主席職位，美國總統拜登已經提名理事布蘭納德（Lael Brainard）接任；參院銀行委員會本周四（13日）就要召開布蘭納德的提名聽證會。