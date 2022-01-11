金價反彈 鋁價逼近每噸3,000美元 油價續跌

上周創下去年11月以來最大單周跌幅的黃金價格周一上漲，鋁價逼向去年10月以來首次觸及每噸3,000美元，歐洲能源危機導致電力成本飆升，迫使該地區的生產商減產。原油期貨連續兩個交易日下跌。

金價反彈

紐約時間下午3:20，現貨黃金上漲0.2%至每英兩1,800.10美元；金價上周下跌1.8%，為去年11月以來最大單周跌幅。2月交割的黃金在紐約商品交易所上漲0.1%，結算價1,798.80美元。白銀上漲0.3％，鉑和鈀下跌。

基準公債殖利率周一一度漲到疫情開始以來的最高水準，但後來漲幅收窄。聯準會上周公佈的會議紀錄暗示最快3月就會收緊政策，引發了公債的跌勢。

上周五的數據顯示，美國上月失業率降至4％以下，同時工資上漲，進一步證明勞動力市場吃緊。高盛集團現在預計聯儲會今年升息四次，今年7月開始縮表。

瑞銀集團Wayne Gordon等策略師在一份報告中寫道：「目前，Omicron和通膨風險讓一些投資人繼續持有黃金，但我們認為，美國實際殖利率的進一步上行和美元走強，到第2季之前將削弱支撐」。

本周可能影響金價的其他事件包括美國與俄羅斯就烏克蘭局勢的安全磋商，以及聯準會席鮑爾在參議院委員會的連任聽證會。

鋁價逼近每噸3,000美元

在鋁庫存已經接近2007年以來的最低水準之際，包括Dunkerque Industries France和美國鋁業西班牙工廠在內的一些生產商都在減產，令市場進一步收緊。

美國銀行全球大宗商品主管Francisco Blanch表示，由於中國大陸越來越關注氣候變化，占全球原鋁產量近一半的中國大陸冶煉商預計也會減產。

Blanch在接受彭博電視採訪時表示， 「我們看好今年的鋁價，認為鋁價會繼續走高，主要是受到能源成本上漲的推動」。

當地時間下午5:53，倫敦金屬交易所鋁價上漲0.6%，結算價報每噸2,931.50美元。鋁價在去年10月18日達到3,229美元，為2008年以來的盤中最高價位。

其他主要LME金屬漲跌互現，鎳價上漲，銅價下跌。錫上漲0.2%至每噸39,918美元，逼近去年11月創下的紀錄高點40,680美元。

油價續跌

西德州中級原油（WTI）期貨收盤下跌0.9%，美元走強降低了以美元計價的大宗商品的吸引力。

通膨和升息前景引發全球市場動盪，美股創下9月以來最長連跌紀錄。利比亞和哈薩克石油產量恢復，增加了油價下跌壓力。

Oanda美洲業務高級市場分析師Ed Moya表示，「在利比亞和哈薩克供應恢復後，原油價格下跌。市場對中國大陸的疫情形勢感到不安，這可能會削弱全球短期的需求前景」。

紐約市場，2月交割的WTI原油期貨下跌67美分，結算價報每桶78.23美元；3月交割的布蘭特原油期貨下跌88美分，至每桶80.87美元。

美國銀行全球大宗商品主管Francisco Blanch認為，原油價格進入第2季可能達到三位數，因受到強勁的需求復甦推動，且OPEC+供應未來兩個月趨平。