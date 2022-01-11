輝瑞開始生產針對Omicron的疫苗 預計3月申請美國許可
製藥大廠輝瑞（Pfizer）表示，正在開發一款混合新冠疫苗，將原有疫苗與能對抗高度變種Omicron變異株的配方結合，預計將在3月申請取得許可。
輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）10日在摩根大通醫療照護研討會上表示，在研究持續之際，輝瑞也將評估新的混合配方疫苗以及專門針對Omicron疫苗孰優孰劣，並且在3月前決定較適合推動哪一款疫苗。
博爾拉說，輝瑞將在3月準備好向美國監管機構申請改良後疫苗的許可並予以上市，而且已經開始生產。
輝瑞去年11月底曾表示，已投入專門對抗Omicron變異株疫苗的研發。當時是南非首度發現這種新變種病毒的不久後。
博爾拉表示，輝瑞與合作的德國生技公司BioNTech也測試疫苗的較高劑量版本，同時評估不同接種時程。他說，他持續為輝瑞疫苗部門提供額外資源，尋求將mRNA技術部署到其他領域，包括罕見疾病與癌症。
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