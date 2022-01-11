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英特爾挖角美光財務長 牽動兩家公司股價一漲一跌

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾挖角美光科技財務長David Zinsner，接手George Davis退休後遺留下來的財務長空缺。擷自美光科技
英特爾挖角美光科技財務長David Zinsner，接手George Davis退休後遺留下來的財務長空缺。擷自美光科技

美國晶片大廠英特爾（Intel）挖角美光科技（Micron Technology）財務長David Zinsner，接手George Davis退休後遺留下來的財務長空缺。

Zinsner將於1月17日報到，直屬執行長基辛格（Pat Gelsinger），在英特爾嘗試重奪半導體產業覇主地位之際負責監督該公司財務。英特爾已經宣布Davis退休，但他將擔任顧問直到5月。

Zinsner的任命是英特爾高階主管人事的最新異動，領軍的基辛格去年上任。Zinsner在美光效力近4年，在那之前擔任其他科技公司的財務主管。基辛格稱讚他「對半導體和製造業知之甚深、具資本配置紀律，且在價值創造方面有優秀表現」。

英特爾股價在盤後交易一度上漲5.7%至58.38美元，美光則下跌3.1%至91美元。

Zinsner將擔起向華爾街解釋，基辛格的改造計畫會如何影響英特爾財務的責任。基辛格已表示，英特爾在嘗試重奪覇主地位時處於「投資期」，會拖累該公司獲利。

半導體 英特爾 美光

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