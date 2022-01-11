美元走強 市場預測聯準會加快升息步調

美元指數周一走高，最新就業數據促使多家華爾街銀行上修聯準會（Fed）今年升息速度。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%，至95.954，仍接近11月底觸及的16個月高位。美元受到周五備受關注的就業報告支撐，報告顯示美國就業市場接近充分就業。

日圓升值0.3％，是主要貨幣兌美元唯一走強的貨幣。美元兌日圓跌至115.23，為一周最低。

杰富瑞全球外匯主管Brad Bechtel在一份報告中說：「上周五NFP(非農就業報告)公布後，多家站在賣方的投銀上修對聯準會的預測。」 Bechtel稱，「在失業率低於4%的情況下，聯準會可能會宣布他們在就業方面的工作完成，這確實為加快緊縮鋪平道路。」

高盛分析師表示，聯準會今年將升息四次，並最快於7月開始縮減資產負債表。這家美國投資銀行的研究部門早些時候預測美聯儲將在3月、6月和9月升息，但高盛如今預計12月也將升息。

上周五摩根大通和德意志銀行也預測聯準會將加快收緊貨幣政策。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員認為3月升息的可能性為80%。美國公債殖利率上升，美國10年期公債殖利率周一觸及近兩年高位，也支撐美元。

美國將於周三公布12月通膨數據，整體消費者物價指數(CPI)預計同比增長7%，這會增加及早升息的論據。

英鎊兌美元下跌0.1%，但對Omicron變種給經濟帶來不利影響的顧慮緩解，扶助英鎊兌歐元升至近兩年高位。