Fed鮑爾更鷹了！表明要確保高通膨不會根深蒂固

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行將防範高通膨變得根深蒂固，同時警告後疫情的經濟情勢可能會和先前的擴張不同。

鮑爾在為周二（11日）參議院銀行委員會Fed主席提名確認聽證會準備的講稿中表示：「我們將動用我們的工具支撐經濟與強穩的就業市場，並且防範更高的通膨變得根深蒂固」，「我們會開始見到疫後經濟可能在某些面向不一樣，我們追求的目標將把這些不一樣納入考量」。

鮑爾在這份事先發布的講稿中，未明確提到Fed的的升息計畫，但他指出，持續復甦的強勁力道已導致商品和服務的供需脫節，更高的物價伴隨而來。

鮑爾在講稿中說：「儘管疫情持續存在，但經濟已迅速獲得力量，導致持續的供需失衡和瓶頸，因此推高通膨。」「我們知道高通膨會帶來代價。」

美國總統拜登已提名鮑爾繼續連任Fed主席職位四年，同時提名理事布蘭納德（Lael Brainard）擔任副主席，布蘭納德的提名聽證會將在13日舉行。現任副主席克拉瑞達10日表示，他將在14日提前卸任，而他在2020年的投資行為已涉及內線交易爭議。