快訊

長程航班落地篩檢今天啟動 桃機首班機4位驗出陽性

酒駕大執法卻多抓機車族...想少死傷 高市祭絕招

Fed鮑爾更鷹了！表明要確保高通膨不會根深蒂固

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。路透
美國聯準會主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行將防範高通膨變得根深蒂固，同時警告後疫情的經濟情勢可能會和先前的擴張不同。

鮑爾在為周二（11日）參議院銀行委員會Fed主席提名確認聽證會準備的講稿中表示：「我們將動用我們的工具支撐經濟與強穩的就業市場，並且防範更高的通膨變得根深蒂固」，「我們會開始見到疫後經濟可能在某些面向不一樣，我們追求的目標將把這些不一樣納入考量」。

鮑爾在這份事先發布的講稿中，未明確提到Fed的的升息計畫，但他指出，持續復甦的強勁力道已導致商品和服務的供需脫節，更高的物價伴隨而來。

鮑爾在講稿中說：「儘管疫情持續存在，但經濟已迅速獲得力量，導致持續的供需失衡和瓶頸，因此推高通膨。」「我們知道高通膨會帶來代價。」

美國總統拜登已提名鮑爾繼續連任Fed主席職位四年，同時提名理事布蘭納德（Lael Brainard）擔任副主席，布蘭納德的提名聽證會將在13日舉行。現任副主席克拉瑞達10日表示，他將在14日提前卸任，而他在2020年的投資行為已涉及內線交易爭議。

鮑爾 通膨 Fed

延伸閱讀

NBA／公牛發揮團隊戰力 擊退巫師勇奪9連勝穩居東區第一

聯準會鷹態畢露 股市拋售威脅鮑爾連任

NBA／鮑爾歸隊核心主力合體 公牛意外苦勝魔術

NBA／揭投奔公牛背後原因 德羅展：一直想跟他同隊

相關新聞

科技股反彈 那斯達克指數中止連四跌

美股10日尾盤出現反彈，主要科技股扭轉了早盤跌勢，結束了那斯達克綜合指數連續4個交易日的下跌。

比特幣跌破4萬美元 9月底以來最低點

比特幣今天跌破4萬美元關卡，為9月底以來最低點，這種世界首要加密貨幣的價位波動還看不到盡頭

【紅鏈風暴後】被譏果鏈三傻也要搶單 陸廠捨毛利拚市占的一場賭局

過去兩年，中美貿易戰烽火四起，為了把握住中國市場的好光景，蘋果2020年開始靠攏中國本土供應鏈，深受蘋果提拔的立訊、藍思、歌爾聲學，營收表現風光無限，只可惜，不到一年時間，毛利苦果已然顯現。然而，這三家公司就算被中國投資圈譏笑為「果鏈三傻」，卻仍然對「大搶蘋果訂單」不遺餘力。究竟，他們奮不顧身搶單的背後，藏著什麼樣的美麗與哀愁？

輝瑞開始生產針對Omicron的疫苗 預計3月申請美國許可

製藥大廠輝瑞（Pfizer）表示，正在開發一款混合新冠疫苗，將原有疫苗與能對抗高度變種Omicron變異株的配方結合，預...

英特爾挖角美光財務長 牽動兩家公司股價一漲一跌

美國晶片大廠英特爾（Intel）挖角美光科技（Micron Technology）財務長David Zinsner，接手...

美元走強 市場預測聯準會加快升息步調

美元指數周一走高，最新就業數據促使多家華爾街銀行上修聯準會（Fed）今年升息速度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。