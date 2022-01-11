台積電ADR漲1.2% 跟進台股漲勢

過去兩年，中美貿易戰烽火四起，為了把握住中國市場的好光景，蘋果2020年開始靠攏中國本土供應鏈，深受蘋果提拔的立訊、藍思、歌爾聲學，營收表現風光無限，只可惜，不到一年時間，毛利苦果已然顯現。然而，這三家公司就算被中國投資圈譏笑為「果鏈三傻」，卻仍然對「大搶蘋果訂單」不遺餘力。究竟，他們奮不顧身搶單的背後，藏著什麼樣的美麗與哀愁？

2022-01-11 08:00