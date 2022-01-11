台積電ADR漲1.2% 跟進台股漲勢
台積電ADR周一上漲1.2%收在125.01美元，較台北交易股票溢價7.6%。
費城半導體指數收盤上漲0.2%。
那斯達克綜合指數尾盤反攻下，美國股市周二跌幅收斂，在利率上升的顧慮之下，部分投資人逢低進場。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.1%，報4670.29點，連跌五日，創下9月以來最長連跌行情。道瓊工業指數跌162.79點，跌幅0.5%，收36,068.87點。那斯達克綜合指數一度大跌2.7%，自11月22日創下的歷史新高陷入修正，終場卻小漲0.1%，報14942.83點。
台灣加權股價指數昨天收漲69.62點，收在18,239.38點，台積電漲1.4%收在643元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 108.42 +2.62 106.00 2.29
中華電 CHT 116.69 +1.18 116.50 0.17
台積電 TSM 691.53 +1.22 643.00 7.55
聯電 UMC 61.62 +1.09 62.10 -0.77
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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