美國也出現躺平族！「反工作」崛起 離職潮原因曝光

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
長達近兩年籠罩在新冠疫情下的生活，改變了美國人的心態，甚至出現「反工作」的想法。美聯社
長達近兩年籠罩在新冠疫情下的生活，改變了美國人的心態，甚至出現「反工作」的想法。美聯社

在中國大陸千禧世代成為「躺平族」之際，美國也掀起「反工作」（antiwork）風潮，知名論壇Reddit旗下討論版「反工作」近幾個月來走紅，網友藉此發洩對公司的滿腔怒氣，甚至有人上傳回嗆主管、不堪多年受苦憤而離職的截圖。

英國金融時報報導，福特（Doreen Ford）在零售商店工作10年後，接受祖母的建議，徹底離開傳統職場，並透過幫人遛狗來維持生計，此後再也沒從事傳統工作。她說，從沒這麼快樂過。

福特是「反工作」風潮的先驅，而這股風潮鼓勵追隨者盡可能不要從事傳統工作，或乾脆放棄這類工作，轉而成為自雇工作者，目標是把休閒時間擺第一。

福特也是Reddit「反工作」版的版主。「反工作」版的成員在本月達到160萬人，遠高於2020年10月的18萬人，主要是新冠疫情危機使許多人重新評估職涯。

加入「反工作」運動的成員會自稱閒人（Idler），他們很大程度上認為，應盡可能不要工作，寧可為自己而活。許多已不在傳統職場打拚的人說，他們經營自己的「微型事業」，以福特為例，她一天盡可能只用幾小時打零工來謀生。

美國勞工部4日公布，去年11月自願離職人數達450萬人，是2001年開始記錄這項數據以來最高，且勞參率卻持續低於疫情爆發前的水準，顯示企業雖開出破紀錄的職缺數，但部分員工卻仍未回歸職場。

許多人可能是為了盡照顧家人的責任，或害怕染疫。但至少也有人看來是不再對疫情期間釋出的傳統就業機會有期待，像福特一樣。

福特 疫情

延伸閱讀

福特、Google、英飛凌、恩智浦等業者合作 將雷達技術用在更多消費產品

面板雙虎拓市 擴大車用布局

不讓福特F-150 Lightning專美於前　全新Chevrolet Silverado EV純電皮卡CES展亮相！

電動車大戰 通用發表電動皮卡「有信心打敗福特」

相關新聞

高盛：Fed今年將升息四次

美國去年12月工資勁增、失業率下滑，已促使經濟學家調整對美國聯準會（Fed）升息的預測，現在預估最快3月就會升息，高盛更...

綠能當道 油商縮減石油開採

2021年全球原物料大漲，油價勁揚，讓各大石油公司荷包滿滿。不過，在抗全球暖化、尋求綠能的全球風潮下，歐洲大型石油公司寧...

憂利率走高美股下挫 道瓊和那斯達克指數跌逾300點

華爾街股市今天開低走低，道瓊工業指數下挫超過360點，那斯達克指數也重挫逾300點，主要是重量級科技股領跌，因為市場預期...

美國也出現躺平族！「反工作」崛起 離職潮原因曝光

在中國大陸千禧世代成為「躺平族」之際，美國也掀起「反工作」（antiwork）風潮，知名論壇Reddit旗下討論版「反工...

美日擬新框架 防尖端技術外流陸

日本「讀賣新聞」報導，為了防止民間尖端技術外流至中國大陸，讓中方利用民間尖端技術提升軍事力，美日兩國政府正研議成立規範尖...

蓋茲旗下基金 擬投資乾淨科技

比爾蓋茲支持的基金「突破能源催化劑」（BEC），正準備投資美國、歐盟、英國的大型乾淨科技計畫，金額多達150億美元，盼望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。