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追趕台積電談何容易 大陸弘芯、泉芯慘遭滑鐵盧

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
大陸弘芯、泉芯晶圓代工業者慘遭滑鐵盧。路透
大陸弘芯、泉芯晶圓代工業者慘遭滑鐵盧。路透

北京當局近年來挹注數十億美元，扶植武漢弘芯半導體、濟南泉芯集成電路等業者，以追趕台積電和三星，最終慘遭滑鐵盧，凸顯這些計畫好高騖遠，以及地方官員錯估生產高階晶片的成本和難度。

華爾街日報彙整公司聲明、大陸官媒、地方政府文件、「天眼查」公司登記資料庫等資料，發現過去三年大陸至少有六個大型晶片製造計畫以失敗收場，包括弘芯和泉芯。這些計畫獲得至少23億美元的資金，且資金主要來自各級政府。

公司資料和地方政府文件顯示，弘芯和泉芯當初的目標，是製造14奈米以下的晶片（這是台積電和三星的天下），並在幾年內把製程提升至7奈米。

弘芯曾聘僱一位前台積電主管擔任執行長，泉芯前員工也透露，泉芯從台灣高薪挖角數十名經驗豐富的工程師，也包含前台積電員工。

然而，大陸官媒指出，不久之後，外界發現，弘芯明顯生產先進晶片的資金不足，推動先進晶片商業化需要數十億美元的資金。泉芯前員工則說，公司進展十分緩慢，雖然招聘來的工程師具備晶片製造的專業知識，但泉芯無法整合員工技術。

武漢地方政府在2020年8月宣布，由於弘芯的財務陷入困境，已暫停運作，並於2021年正式解散。知情人士也說，濟南政府已接管泉芯，並開始遣散員工。

北京政府和投資人正收拾國內半導體產業的殘局，並制定更嚴格的規範，以避免在未來造成資源浪費。知情人士說，多年來，北京當局已要求新的晶片計畫須取得當局核准，但這是非正式的規定，然而現在當局要求，只要是固定資產投資額超過約1.5億美元，業者就必須向當局提出申請。

台積電 北京 半導體

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