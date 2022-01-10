露露檸檬警告Omicron病毒拖累上季財報 股價盤前重挫8%
運動服飾零售商露露檸檬（Lululemon）10日表示，受Omicron新冠變種病毒影響，去年年終購物季的營收可能落在財測區間的低端。露露檸檬更新財測後，股價在10日盤前重挫8.2%。
露露檸檬指出，Omicron病毒迫使該公司縮減人力並減少門市營運時間，去年第4季淨營收預期落在21.3億－21.7億美元區間的低端，經調整後的每股盈餘（EPS）預期落在3.25－3.32美元區間的低端。
零售業本已苦於供應鏈瓶頸導致的交貨延誤和產品短缺，Omicron病毒進一步衝擊零售業。露露檸檬執行長麥唐諾（Calvin McDonald）表示：「進入假期購物季時我們的情況不錯，但隨即經歷Omicron變種病毒多項影響，包括產能進一步受限、人力不足、特定地區的營業時段減少。」
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