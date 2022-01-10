日經：蘋果造車計劃再曝零部件合作失敗

集微網消息，1月10日，據日經報道，兩年前的1月，一個身著西裝的男子出現在日本汽車零部件製造商三電公司的德克薩斯州辦公室。該男子拿著一個文件夾，說他來自蘋果公司。

據知情人士透露，這名自稱是零部件經理的男子表示，蘋果想製造電動汽車，需要三電公司在高性能零部件方面的幫助。他慢條斯理地介紹了一輛電動車的原理圖和空調部件。

三電是日本最大的汽車空調零部件供應商之一，但它獨立於日本的大型汽車集團。

蘋果和三電公司繼續討論具體的零部件要求。但隨著新冠病毒大流行的蔓延，三電的現金流變得非常糟糕。該公司在2020年6月與債權人就解決債務問題進行了庭外談判，導致其加入蘋果汽車項目的前景逐漸消失。

這一事件表明，像蘋果這樣的外來者是如何尋求進入曾經封閉的汽車行業的。現在，汽車行業正經歷著自大約140年前第一輛汽油車出現以來最大的轉型，無發動機的電動車代表了對汽車製造方式的徹底顛覆。

索尼集團上周在2022年國際消費電子展上宣佈，它將探索製造電動汽車。這將使有電動汽車野心的科技公司又增加了一個名額。

汽油動力汽車包含的零件數量多得令人眼花繚亂，而且供應鏈也同樣複雜。豐田和本田等日本汽車製造商位於被稱為經連會 （keiretsu） 的金字塔狀供應商體系之上，長期以來，這種體系一直是它們的力量源泉。

電動汽車包含約15000個零件，大約是汽油車的一半。這種差異降低了電動車中硬體的相對價值，但反過來又提高了設計和控制系統等軟件元素的附加值。德國汽車零部件製造商大陸集團估計，到2030年，軟件將佔到汽車價值的30%。

不斷變化的汽車行業也可能為fabless商業模式創造沃土，晶片製造商和智能手機品牌已經利用這種模式在沒有昂貴工廠的情況下創造繁榮。如蘋果通過將其iPhone手機的生產外包給台灣的富士康和其他合同製造商，顛覆了智能手機業務。

蘋果向三電公司發出的邀請表明，它在電動汽車領域也看到了同樣的機會。

這種方法與汽車行業的垂直整合相反，降低了新進入者的門檻。而中國是許多新興電動汽車製造商的所在地。

令日本車燈製造商 Koito Manufacturing 總裁 Michiaki Kato 興奮的是，該公司與中國小鵬汽車簽訂了供應合同。這家在紐約上市的電動汽車公司的投資者包括中國智能手機製造商小米，而小米去年推出了自己的電動汽車部門。

中國頂級電信設備製造商華為技術公司正在追求自己在電動車技術方面的進步。與此同時，另一家中國公司——家電製造商海信集團向資金緊張的三電公司伸出了援手。

鈴木汽車公司前董事長Osamu Suzuki是日本汽車業最年長的領導人之一，他曾預言以汽車製造商為主的金字塔將崩潰，並且已經可以看到顯著的變化。

美國電動車製造商Rivian Automotive（亞馬遜是其最大股東）在2017年收購了位於伊利諾州的一家關閉的三菱汽車工廠。而日產汽車正在談判出售其在歐洲的第一個汽車生產基地——巴塞隆納工廠，而電動汽車公司是潛在買家之一。

目前，最大的新興電動汽車聯盟之一由世界頂級合同電子製造商富士康領導，超過2000家公司加入其MIH聯盟。該聯盟旨在創建「一個促進移動行業合作的開放式電動汽車生態系統」。其目標是為電動車開發車輛平台、通信技術和其他搆建模塊。

2019年，富士康向日本初創公司Tier IV伸出了橄欖枝，提出使用其自動駕駛系統。「軟件將在未來的汽車製造中發揮主導作用」，Tier IV的創始人Shinpei Kato說，「最終我們將達到一個沒有汽車製造商也能製造汽車的程度。」

就目前而言，在出現最有利的電動車生產模式之前，新老競爭者將在同一領域內爭奪主導權。對此，東京汽車市場研究公司Nakanishi Research Institute總裁Takaki Nakanishi表示：「競爭很激烈，不知道新來者是否能生存下去。」