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墨比爾斯看多台股 認為美國公債殖利率還會再走高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
墨比爾斯（Mark Mobius）已經多次提及看多台股。 路透
墨比爾斯（Mark Mobius）已經多次提及看多台股。 路透

「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）在彭博電視的訪談中表示，以美國目前的經濟情勢，消費者物價指數（CPI）是個非常沒作用的測量工具，低估了美國物價壓力風險。他認為美國公債殖利率會再上揚得更高。

他看多台灣與印度市場，也投資了土耳其、南非。

墨比爾斯說：「去年在美國，貨幣供給增加超過30%，所以你必須預期物價也該以這樣的幅度上漲。」他表示，現在美國公債殖利率正在走高，不賺錢的科技公司價值就會下跌，至於賺錢的、配發股利的科技公司，表現將會優於大盤。

中國大陸方面，他在觀察中小型股，預期北京當局的整頓會讓部分產業出現投資機會。

墨比爾斯現在自己創設莫比爾斯資本合夥公司，先前在富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）任職30多年。

美國

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