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鴻海印度廠將於1/12重啟 原雇1.7萬人 500人先復工

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
鴻海印度廠預定1月12日重啟，會有500名工人上工。路透
鴻海印度廠預定1月12日重啟，會有500名工人上工。路透

路透引述印度攻府官員和一名地方議員的說法報導，鴻海將於周三（1月12日）讓500名工人復工，重啟在印度南部的iPhone組裝廠。

鴻海位於泰米爾納德邦首府清奈附近城鎮Sriperumbudur的這家工廠，雇有大約17,000名員工，但12月18日因為250名工人發生集體食物中毒事件引發抗議後關閉。蘋果發現該廠部分宿舍和餐廳不符合規定標準，已將其列入觀察名單。

鴻海和蘋果都未立即回覆置評要求。

地方議員K Selvaperunthagai說，泰米爾納德邦首長首席部長M K Stalin上周五晚間告知議會，鴻海的工廠將在周三以500名工人復工。政府官員表示，鴻海有意逐步重啟生產，但沒有說什麼時候會全員復工。

鴻海唯一設在印度的Sriperumbudur工廠組裝iPhone 12並試產iPhone 13。蘋果在印度還有另外8家供應商。

印度 食物中毒 宿舍

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