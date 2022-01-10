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高盛改口估Fed今年四度升息 7月縮表不排除提前

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
高盛改口預估Fed今年四度升息。（路透）
高盛改口預估Fed今年四度升息。（路透）

高盛集團表示，聯準會Fed）今年可能升息四次，而且將從7月展開縮減資產負債表的程序，而且也不排除更早展開縮表。

高盛經濟學家哈丘斯（Jan Hatzius）在研究報告中表示，美國就業市場大有進展，加上聯準會在12月14、15日開會的會議紀錄顯示出鷹派訊號，都顯示Fed將加速貨幣正常化的行動。

哈丘斯說：「我們因此將我們的縮表預測從12月提前至7月，甚至有更提前的風險。」

他表示：「由於屆時通膨可能仍遠高於目標，我們不再認為展開縮表將取代一次1碼的升息。我們繼續預測3月、6月和9月會升息一次，現在還增加12月多升息一次。」

Fed官員在去年12月會議的紀錄中，暗示準備緊縮貨幣政策的速度會比上一回來得快，在高通膨和接近充分就業之際，藉此讓美國經濟避免過熱。會議紀錄顯示，高通膨、接近充分就業再加上壓低長期借貸利率的較龐大資產負債表，「可能構成加速政策利率正常化的合理理由」。

Fed官員也表示，縮減8.8兆美元資產負債表的時間點，很可能會比委員會先前的經驗「更加接近升息」的行動。

高盛對最終資金利率的預測維持在2.5%至2.75%不變。哈丘斯說：「就算升息四次，我們的2022年資金利率路徑預測只比市場定價微高，但在接下來幾年的的差距大幅拉大。」

Fed 通膨 聯準會

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