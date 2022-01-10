投資人不愛！黃金難閃亮 年底恐面臨1,600美元保衛戰
《金融時報》報導，黃金指數股票型基金（ETF）去年資金淨流出90億美元的失血狀況，可能預示投資人今年對這種貴金屬的興趣繼續明顯降低。
黃金ETF去年90億美元的淨流出量，是2013年以來最大規模資金出走潮。分析師警告，今年黃金將遭遇更大逆風，包括因應通膨而來的升息趨勢、美元走強等因素，都為黃金價格帶來壓力。
瑞銀集團（UBS）全球財富管理投資長赫菲爾（Mark Haefele）說：「諸多動力對美元而言都相當正向，例如：各央行政策更緊縮、美國減少財政刺激、實質利率上升等。這些對黃金而言通常是不利因素。」
瑞銀預期，黃金價格今年底前會挫跌到每英兩1,650美元。
以實體黃金做為擔保的ETF，資產總值約2,090億美元，這些基金已成為是投資人信心的關鍵指標。
摩根大通（JPMorgan）表示，各央行今年將緊縮因新冠疫情而推出的超寬鬆貨幣政策，這是黃金「全然的空頭因素」；黃金因此將穩步走跌，小摩預估，到今年第4季時，金價平均每英兩1,520美元。
黃金最近一波高點是在2020年8月，當時價格觸及歷史高峰，達每英兩2,067美元，但維持在2,000美元以上的時間短暫，去年底收盤價為1,806美元，已自峰頂下跌12.6%。
投資人興趣轉弱是拖累金價的主因，但根據世界黃金協會的資料，在珠寶、金條、金幣、工業用途等實體需求和各央行購買的需求去年仍是增加的。不過，投資人的賣出行動導致實體擔保的黃金ETF去年淨流出173噸的黃金，價值約91億美元。
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