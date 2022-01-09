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誘客上門...Taco Bell推10美元「一天一塔可」訂閱服務

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
Taco Bell正努力從新冠疫情衝擊中復原，這項訂閱計畫預料將使顧客更常上門，且訂戶可能在點餐時購買更多餐點。路透
Taco Bell正努力從新冠疫情衝擊中復原，這項訂閱計畫預料將使顧客更常上門，且訂戶可能在點餐時購買更多餐點。路透

為引誘更多客戶上門，墨西哥捲餅連鎖店Taco Bell（塔可鐘）在美國推出主食訂閱服務，民眾只要每月支付約10美元（約新台幣277元），就可以天天免費吃一份墨西哥捲餅。

財經媒體CNBC報導，根據Taco Bell推出的「 Taco Lover's Pass 」訂閱服務，訂戶可透過Taco Bell的手機應用程式（App）點餐，在30天內每天都能領取一份墨西哥捲餅，包括多力多滋Locos塔可等四種塔可，或其升級版餐點。

Taco Bell通常是百勝餐飲集團旗下表現最優的公司，但上季美國同店銷售僅成長5％，遠遜於華爾街的預期。

這是因為Taco Bell還在努力從新冠肺炎疫情衝擊中復原，深夜和早餐銷售額都尚未恢復疫情前水準。這項訂閱計畫預料將使顧客更常上門，且訂戶可能在點餐時購買更多餐點。

Taco Bell在去年9月於亞利桑那州圖森市試推這項訂閱服務，結果成效不錯，該公司表示，近兩成訂閱用戶是新顧客，且另外有兩成用戶二度續約。

這並非首次有速食業者推出訂閱制，速食巨擘漢堡王早在2019年起提供咖啡訂閱服務，以助提振早餐業績。

墨西哥 疫情 早餐

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