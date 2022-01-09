誘客上門...Taco Bell推10美元「一天一塔可」訂閱服務
為引誘更多客戶上門，墨西哥捲餅連鎖店Taco Bell（塔可鐘）在美國推出主食訂閱服務，民眾只要每月支付約10美元（約新台幣277元），就可以天天免費吃一份墨西哥捲餅。
財經媒體CNBC報導，根據Taco Bell推出的「 Taco Lover's Pass 」訂閱服務，訂戶可透過Taco Bell的手機應用程式（App）點餐，在30天內每天都能領取一份墨西哥捲餅，包括多力多滋Locos塔可等四種塔可，或其升級版餐點。
Taco Bell通常是百勝餐飲集團旗下表現最優的公司，但上季美國同店銷售僅成長5％，遠遜於華爾街的預期。
這是因為Taco Bell還在努力從新冠肺炎疫情衝擊中復原，深夜和早餐銷售額都尚未恢復疫情前水準。這項訂閱計畫預料將使顧客更常上門，且訂戶可能在點餐時購買更多餐點。
Taco Bell在去年9月於亞利桑那州圖森市試推這項訂閱服務，結果成效不錯，該公司表示，近兩成訂閱用戶是新顧客，且另外有兩成用戶二度續約。
這並非首次有速食業者推出訂閱制，速食巨擘漢堡王早在2019年起提供咖啡訂閱服務，以助提振早餐業績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言