結合Delta與Omicron 賽普勒斯發現「Deltacron」病毒
賽普勒斯大學科學家發現一種結合Omicron與Delta的新型新冠病毒變異株「Deltacron」，目前已發現25起確診病例，但Deltacron病毒是否更致病、傳染力更強，仍有待觀察。
彭博資訊報導，賽普勒斯大學生物科學教授、生技和分子病毒學實驗室主管柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）表示：「目前已出現Omicron與Delta的合併感染病例，我們發現這種病毒株結合了Omicron與Delta。」他表示，這種新變異株具有Omicron的基因印記，也具有Delta的基因，因此被稱為Deltacron。
柯斯特里基斯和他的團隊已發現25起Deltacron感染病例，且統計分析顯示，與未住院患者相比，住院病患出現合併感染的相對頻率較高。
研究人員已在7日把這25起病例患者的基因序列，送交追蹤病毒變化的國際數據庫「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）。
柯斯特里基斯說：「未來我們將觀察Deltacron是否比Omicron及Delta更致病、傳染力更強，是否將取代Delta和Omicron。」不過，他個人認為Omicron勝過Deltacron。
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