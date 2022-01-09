快訊

中二立委補選得票近8萬票 林靜儀自行宣布當選

中二選區立委補選結果出爐 顏寛恒宣布敗選「恭喜林靜儀」

結合Delta與Omicron 賽普勒斯發現「Deltacron」病毒

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
科學家發現由Omicron及Delta新冠變種病毒結合產生的新型變異株「Deltacron」。圖為Omicron病毒。 路透
科學家發現由Omicron及Delta新冠變種病毒結合產生的新型變異株「Deltacron」。圖為Omicron病毒。 路透

賽普勒斯大學科學家發現一種結合Omicron與Delta的新型新冠病毒變異株「Deltacron」，目前已發現25起確診病例，但Deltacron病毒是否更致病、傳染力更強，仍有待觀察。

彭博資訊報導，賽普勒斯大學生物科學教授、生技和分子病毒學實驗室主管柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）表示：「目前已出現Omicron與Delta的合併感染病例，我們發現這種病毒株結合了Omicron與Delta。」他表示，這種新變異株具有Omicron的基因印記，也具有Delta的基因，因此被稱為Deltacron。

柯斯特里基斯和他的團隊已發現25起Deltacron感染病例，且統計分析顯示，與未住院患者相比，住院病患出現合併感染的相對頻率較高。

研究人員已在7日把這25起病例患者的基因序列，送交追蹤病毒變化的國際數據庫「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）。

柯斯特里基斯說：「未來我們將觀察Deltacron是否比Omicron及Delta更致病、傳染力更強，是否將取代Delta和Omicron。」不過，他個人認為Omicron勝過Deltacron。

Omicron 基因 患者

延伸閱讀

Delta+Omicron變Deltacron 指揮中心：未發現持續監測

心悅生醫：口服新冠候選藥可對抗變異株 將進三期臨床

Delta與Omicron結合！賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

靠感染Omicron獲免疫力？專家：沒科學根據

相關新聞

營收續降！BB&B再關19州37店 紐約最多

延續2020年的布局，居家用品零售商Bed Bath & Beyond下個月將關閉各州共37家分店，其中又以紐約州為數最...

大戶在「谷歌」變動詞時就買入 散戶如何效法長線布局？

搜尋引擎大廠谷歌母公司「字母」的股價，去年一年上漲超過65%，華爾街知名投資人、市調及財富管公司創辦人畢倫宜（Laszlo Birinyi）大賺，因為他入手字母股票的時間，是當初「谷歌」這個字從名詞轉變為動詞時。投資大戶有這種遠見，散戶如何效法長線布局呢？

太空離人們不再遙遠 企業投入太空物流有譜 為何連乳牛也受惠？

回顧2021年，可說是太空旅行元年。7月，英國維珍集團創辦人布蘭森、亞馬遜創辦人貝佐斯，先後體驗數小時短暫太空旅行；年底，日本富豪、ZOZO創辦人前澤友作完成12天太空之旅返回地球。太空離人們愈來愈近。

美債殖利率升 科技股重挫

隨美國10年期公債殖利率漲回到兩年前新冠肺炎疫情肆虐之前的水準，對利率敏感的美國科技股連跌四日，上周重挫4.5%，創下去...

星國兩家「空白支票」公司 將上市

儘管「特殊目的收購公司」（SPAC）上市熱潮在美國已降溫，在新加坡則方興未艾，已有兩家所謂的「空白支票」公司，預定本月在...

哈薩克動亂 帶動銅價衝高

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格周五（7日）收漲1.2%，報每公噸9,647美元，扭轉前一日的跌勢，主要是擔憂哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。