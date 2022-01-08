媒體新創潮再起！這回拚付費訂閱，不衝點閱

本周紐約時報（NYT）砸5.5億美元收購體育新聞網站「運動員」（The Athletic），紐時明星專欄作家史密斯（Ben Smith）則離職創辦自己的新聞事業。這兩件事象徵數位媒體業創新潮屢仆屢起，如今又邁入新的階段，堪稱多年來最重大的一波變革。

Enders分析師麥克貝說：「我們已進入媒體創新的狂熱期，同時來自老牌公司和新創公司內部。」

英國金融時報（FT）報導，新世代新創公司走的路線截然不同。2010年代中期的數位媒體前輩提供報導給讀者免費看，一心一意衝高點閱率，設法觸及更廣大群眾；新一代新創公司則相信，使用者理應付費取得新聞，而個別撰稿人可與讀者建立關係，如同社群媒體上有影響力的人士（influencer）與追隨者的關係。

「運動員」網站的創辦人，就屬於新一代創業者。這個體育新聞網站由健身公司Strava兩位離職員工在五年前創立，如今獲紐時高價買下，足以證實這種做法獲採信。

紐時執行長Meredith Kopit Levien接受FT訪問時說：「我加入紐時，就是押注只要提供真的很棒、別處找不到的東西，讀者就會願意付費取得。我認為，這觀念已在多處獲得驗證。」她強調「付費訂閱真的有市場，「即使在許多替代選擇是不用錢的數位媒體界亦然。這迥異於只是追逐規模」。

2021年創立的商業與政治新聞網站Puck，也是採用付費訂閱制。共同創辦人Jon Kelly曾任《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌主編，她相信當前這波創新潮掀起「20年來最大的市場震撼」。Puck已向包括TPG在內的投資人募得700萬美元資金，得以聘僱一小群深具影響力的撰稿人，並讓每個人都成為公司股東。

自從網際網路捲起的海嘯衝擊既有商業模式以來，新聞業未來何去何從，一直是過去20年來辯論不休的話題。

從2014年到2016年底，創業投資者驅動一波創新熱潮，吸引矽谷投資人大手筆投資線上媒體新創公司，把這些新創的估值捧上天。例如，BuzzFeed在2016年的估值就曾經飆上17億美元。但泡沫隨臉書和Google奪下線上廣告市場而爆破，導致BuzzFeed、Vice這類仰賴數位廣告的媒體集團減記資產價值、大舉裁員。

BuzzFeed去年透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市，當時估值約有15億美元，但12月在那斯達克掛牌後，股價已大跌，跌到7日市值只剩6.7億美元，估值倍數僅年營收的1.2倍。Vice Media在2017年全盛時期，投資人TPG估計VICE價值達57億美元，但短短兩年後，另一投資人迪士尼把持有的Vice股權價值全部一筆勾銷。

對照下，由前Politico記者創辦的新創公司Axios，最近一輪募資後的估值達4.3億美元，約年營收的五倍。德國出版集團Axel Springer去年以10億美元買下 Politico，大約也是其年營收的五倍。至於紐時收購「運動員」，交易價碼約後者年營收的3.6倍。

2013年創辦科技新聞網站The Information的Jessica Lessin說，數位這一行已走到「較健康的地步」。她說：「先是有段時期，投資人對新聞業公司避之唯恐不及。然後是Andreessen Horowitz投資BuzzFeed . . . 科技業者在那一波爭先恐後 投資內容。現在，投資比較鎖定目標，遠離迅速走避或大開支票兩種極端。」

整體而言，當今流入數位媒體的資金遠低於2010年代。根據PitchBook的資料，去年注入數位媒體的創投資金總計1.15億美元，僅2015年水準的十分之一。

BuzzFeed上市後股價表現欠佳，凸顯投資人看衰某些商業模式。

但還是有許多人挾著新的商業模式，摩拳擦掌投入數位媒體業。與紐時專欄作家史密斯聯手創立新公司的前彭博媒體（Bloomberg Media）執行長史密斯（ Justin Smith）說：「在內容領域，Netflix是找出這群閱聽人的真正先驅。同類型的閱聽人，都對優質娛樂感興趣。」

然而，在消費者預算範圍內，能給付費訂閱多少空間，現在還很難說。瞄準財力較強客層的The Information線上訂閱月費39美元，比訂閱串流服務Netflix、Disney Plus和HBO Max的訂費統統加起來還多。新聞出版仍是日益萎縮的產業，即使成功者如「運動員」網站，目前仍未脫虧損狀態。

Lessin說：「建立新聞機構至今仍艱難無比。膽小者別闖這一行。」