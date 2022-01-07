快訊

桃機群聚疑再+2！傳1保全1運將確診 陳時中回應了

蕭敬騰遭投訴乾拌麵未過期先變質 廠商緊急回應了

SpaceX的星鏈全球用戶逾14.5萬 但晶片荒拖累成長

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
「星鏈」衛星網路服務提供給用戶的終端機。圖／網路圖片
「星鏈」衛星網路服務提供給用戶的終端機。圖／網路圖片

億萬富豪馬斯克太空探索公司SpaceX表示，旗下衛星網路服務「星鏈」（Starlink）迄今已在全球25個國家擁有逾14.5萬名用戶，但受晶片荒影響，用戶成長明顯趨緩。

SpaceX 6日自佛羅里達州發射獵鷹九號火箭，把49顆「星鏈」衛星送上軌道，這是SpaceX今年首度執行衛星發射任務。

而「星鏈」目前用戶數超過14.5萬人，與兩個月前相比增加5,000人，但此服務從2020年10月開始推出到去年11月前，每月增加約1.1萬名用戶，這意味用戶增速已放緩。SpaceX去年底表示，晶片短缺拖慢用戶終端機的生產進度，衝擊其履行訂單的能力。

SpaceX估值已突破1,000億美元，產業分析師認為，這主要歸功於「星鏈」龐大的市場潛力。

SpaceX 馬斯克 太空

延伸閱讀

台灣第一個知識貨幣誕生 四億元紅包大放送

富比世：馬斯克身價第二次突破3000億美元大關

中國聲稱馬斯克旗下衛星險撞太空站 大舉宣傳

看衰元宇宙 馬斯克：沒人想螢幕整天綁臉上

相關新聞

Fed官員不分鷹、鴿 都主張今年應開始升息

美國聯準會（Fed）多位「鷹派」及「鴿派」決策官員都表示，今年Fed將會升息，以抑制通膨升勢；「鷹派」並預期最早3月會議...

日本麥當勞不到2周再鬧薯條荒 9日起停賣大、中薯一個月

日本麥當勞在去年12月24日至30日鬧起「薯條荒」，停賣大薯和中薯。這是因為遠在加拿大溫哥華的港口淹水，以及新冠疫情肆虐...

盤點2022年全球經濟十大趨勢

新冠肺炎疫情肆虐全球兩年，已經重新塑造了全世界；但並非改變所有事物，而是使一些事物加速演變。

日本麥當勞再度停賣中、大薯 這次要停一個月

日本麥當勞7日表示，由於進口延誤，將從9日開始停止販售中包和大包薯條，為期約一個月。這將是日本麥當勞繼去年12月底停售中...

「漲聲」停不住！南韓食品業新年紛紛漲價

韓聯社報導，新年伊始，南韓食品業紛紛以原物料價格上升等為由，上調產品售價。

投資人靜待美國就業數據 日股微幅收跌

投資人靜待稍晚將公布的美國就業數據，東京股市今天逆轉早盤漲勢，微幅收黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。