SpaceX的星鏈全球用戶逾14.5萬 但晶片荒拖累成長

億萬富豪馬斯克的太空探索公司SpaceX表示，旗下衛星網路服務「星鏈」（Starlink）迄今已在全球25個國家擁有逾14.5萬名用戶，但受晶片荒影響，用戶成長明顯趨緩。

SpaceX 6日自佛羅里達州發射獵鷹九號火箭，把49顆「星鏈」衛星送上軌道，這是SpaceX今年首度執行衛星發射任務。

而「星鏈」目前用戶數超過14.5萬人，與兩個月前相比增加5,000人，但此服務從2020年10月開始推出到去年11月前，每月增加約1.1萬名用戶，這意味用戶增速已放緩。SpaceX去年底表示，晶片短缺拖慢用戶終端機的生產進度，衝擊其履行訂單的能力。

SpaceX估值已突破1,000億美元，產業分析師認為，這主要歸功於「星鏈」龐大的市場潛力。