Fed官員不分鷹、鴿 都主張今年應開始升息

美國聯準會（Fed）多位「鷹派」及「鴿派」決策官員都表示，今年Fed將會升息，以抑制通膨升勢；「鷹派」並預期最早3月會議時就會升息，且今年應該開始縮減Fed的資產負債表規模。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（鷹派，今年有投票權）6日表示，Fed可能最早在3月會議時就開始升息，以便為壓制通膨進行更佳的布局 。他預測今年Fed將升息3碼；並預測今年通膨率將自然下降，但到年底時仍將超過3%。

他表示，「我認為合理的作法是宜早不宜遲，因此我認為3月的確有可能性」。他強調，為維護Fed的信譽，「我們必須向所有人展示我們將採取行動，使通膨既低又穩，並全力達到2%目標」。

他也指出，Fed將被動地縮減資產負債表規模，「以適當的速度來降低貨幣政策的寬鬆度」；亦即讓到期資產所收回的本金不再投入市場，而非主動拋售資產。

舊金山區總裁達莉（鴿派，今年無投票權）表示，她也預料Fed今年將會升息；她主張Fed的措施應有節制，以免因為緊縮太過而傷害就業市場。

明尼亞波利總裁卡斯哈里（鴿王，今年無投票權）表示，他現在預測今年將升息2碼。

經濟學者指出，目前Fed決策官員分成兩派；一派主張緊縮貨幣政策，另一派主張更快速緊縮。儘管目前大部分官員屬於前者，但除非經濟出現重大震撼，否則貨幣政策將傾向更緊。