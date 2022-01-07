OECD通膨地圖，哪個國家的通膨最嚴重？錢變薄到讓人活不起

全台物價上漲的趨勢，似乎仍看不見盡頭。比較經濟合作暨發展組織（OECD）所統計44個國家的通貨膨脹率，很多跟台灣一樣：「什麼都漲，就是薪水不漲。」甚至還有國家的通膨率驚人，竟然超過50％。

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然而，無論年終獎金有多大，面對近十年來最嚴重的全球通貨膨脹，今年（2022）的獎金恐怕都將比往年更「薄」一些。

何謂通貨膨脹？根據中央銀行定義，通貨膨脹意指「物價水準在某一期間內持續幅度上漲」，或是「等值的貨幣，其購買力持續性地下滑」。而對一般大眾來說，最直觀的感受，就是東西變貴了！

對一般大眾最有感的，莫過於2021年第四季開始，全台各連鎖餐廳接棒齊漲。麥當勞的經典大麥克多了3元、肯德雞主餐一漲10元、王品集團餐點平均漲幅更是來到5％之多。

物價上漲，對低收入階級的打擊最為嚴重。

主計總處日前公布2021年11月消費者物價指數（CPI）2.84％，是該年以來六度超過2％通膨警戒線；若以所得層級別分類，低所得家庭的負擔更重，CPI年增率更一路飆到3.05％。主計總處證實，低所得家庭的通膨壓力，創下逾九年（101年10月以來）來的新高。

不只台灣人苦於通貨膨脹，世界上還有許多國家的通貨膨脹率遠高於台灣。

事實上，台灣的這波通膨，與全球性高通膨的趨勢一致。一方面，由於全球疫情逐漸復甦，各地恢復消費力道，需求提升；但另一方面，因新冠疫情而大亂的全球供應鏈，尚未重整到位，供給短缺，最終導致了全球自金融危機以來最嚴重的通膨。

為呈現全球通膨惡化現狀，《遠見》根據經濟合作暨發展組織（OECD）所統計的44個全球主要工業國的數據，製作「OECD通膨地圖」，自全球疫情甫萌發的2020年1月開始，一路記錄自2021年10月。

透過視覺化各國「消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）」變化，呈現疫情以來各國的通膨趨勢。

地圖中，以「藍紅色階」來表達通膨起伏。愈接近深紅色，代表該國CPI增幅劇烈、通膨較嚴重；相反地，顏色愈趨近深藍色，則代表該國通貨緊縮。

值得注意的是，在OECD的統計中，阿根廷與土耳其在過去一整年中，始終占據通膨率漲幅榜首與榜眼。兩國的通膨率分別高達44.9％、16.6％，遠高於其他國家兩倍以上。其中，非官方機構分析師認為，阿根廷2021年全年通膨率累計約51％。

阿根廷的物價漲得有多凶？

根據拉丁經濟諮詢公司的資料，12月前兩週，物價整體上漲4.4％，食品和飲料上漲5.2％，服裝上漲7.5％，娛樂產品上漲5.7％。

學費提高了7％，首都車庫停車費平均漲幅在15～25％之間。布宜諾斯艾利斯政府還下令從2021年12月1日起，將布宜諾斯艾利斯市的出租車費率提高30％，這是該年度以來的第三次上漲。

事實上，阿根廷早自2018年開始，就陷入了嚴重的匯率危機，2019年，該國的通膨率同樣超過50％。

OECD分析，阿根廷的貨幣政策存在嚴重漏洞，政府在公共支出的效率低落，與無效的保護主義，都是造就阿根廷通膨不止的原因。

全球已開發國家中，美國通膨率最嚴重

在OECD統計的44個國家中，總計有九成的國家，目前通膨率為過去兩年的最高峰或次高點。其中，有約莫近六成的國家，最新的通膨率集中在3％至6％之間。

在全球已開發國家中，則以美國的通膨率最為嚴重。2021年10月的資料顯示，美國通膨率突破30年來新高，來到6.2％，遠遠超過加拿大（4.7％）、德國（4.5％）、英國（3.8％）、法國（2.6％）等主要工業國的通膨現況。

近來美國民眾無不感受到物價上漲，汽油和食物等價格持續飆升，即使如熱狗這樣的平民食物，價格也以兩位數的百分比增長。

美國自採取印鈔策略，挽救新冠病毒造成的經濟衰退後，緊接著通貨膨脹便來勢洶洶。大幅影響美國國內民生消費，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也不得不改口坦言：「通膨現象不是短暫現象。」

若進一步看全球主要經濟國的最新通膨率，歐盟區的通膨率約莫4.4％，創13年新高，歐盟統計局評估是受到能源價格上漲及供應鏈瓶頸的影響。二十大工業國（G20）與七大工業國組織（G7）的通膨率，則分別為5.25％、4.77％，同樣也是疫情爆發以來的最高點。

至於其他的亞洲主要經濟大國，通膨率則較為趨緩。截至2021年10月，韓國3.2％、印尼1.7％、中國1.5％。

值得注意的是，在全球七大工業國中，唯獨日本在過去一年中，通膨率始終未突破1％，甚至在2021年8月以前，物價指數還一度呈現近一年的負成長。

根據《日本經濟新聞》分析，日本企業之所以放棄上漲產品價格的原因，是因為日本民間的消費力需求已非常疲弱，若企業在將成本移嫁消費者，恐導致消費力道更弱，導致企業獲利更低。

後疫情時代萬物皆漲，近四成國家通膨率逾5％

從「OECD通膨地圖」可以發現，在2020年初之際，全球超過半數的國家，通膨率約落在0％至2％的低通膨區間。另有三成多的國家，通膨率約落在3％至5％的中度通膨區間；僅有不到一成的國家為通膨率超過5％的高通膨國家。

但到了2020年中，第一波新冠疫情席捲全球，經濟大封鎖，供需兩端同時大幅收縮，全球物價指數開始快速下跌。2020年6月時，全球約有半數國家的通膨率都在正負1％之間。此低通膨率的現象，一路持續到2021年第一季，才開始逐步回升。

有趣的是，通膨率上升期間，恰好也是各國疫苗逐步開打之際。隨著疫情防控得宜，在2021第二季開始時，全球通膨率開始有了明顯彈升，2021年2月，超過2％的通膨警戒線的國家還不到15個，但到了2021年4月，已來到23個。

自此之後，全球通膨率開始迅速飆升。2021年7月、8月、9月，通膨率突破2％的國家，分別是28、34、38個。

而截至2021年10月的最新統計，在OECD所統計的44個國家中，已有八成六的國家，通膨率突破2％；更有近四成的國家，成為通膨率超過5％的高通膨國家。

專家指出，其實供給面的收縮沒有得到緩解，特別是復工復產的節奏各地不同步，加劇了供需失衡。

台灣CPI上漲趨勢，與全球一致

若進一步分析，通膨率最嚴重的國家則會發現，高通膨國家多半集中在新興工業化國家，例如阿根廷、土耳其、巴西、俄羅斯，上述國家通膨率目前都已經突破了8％大關。

由於台灣並未加入OECD組織，故無法直接與他國CPI進行比較。不過，若以行政院主計處自行統計的數據來看，台灣近兩年的通膨趨勢，與全球一致。

在2020年1月時，台灣通膨率為1.86％，隨後通膨率持續走低，直到2021年4月，通膨率才再次超過1.8％。其後，在短短八個月內，迅速突破2％的通膨警戒線六次，2021年11月，通膨率更是來到2.84％，創下近八年半來的紀錄新高。

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.1.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）