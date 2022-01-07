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Google的Nest揚聲器被判侵害Sonos專利 禁部分產品輸美

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Nest Audio。(圖擷取自Google官網)
Nest Audio。(圖擷取自Google官網)

美國國際貿易委員會（ITC）周四（6日）裁定Google的Nest揚聲器（喇叭）侵害Sonos公司的專利，將禁止部分Nest揚聲器與其他侵權產品輸入美國。

ITC認定，Google侵害到Sonos所持有的包括音頻同步、音量調節、Wi-Fi連結等5項專利，Google應該停止進口使用到這些專利的產品。

Sonos法務長Eddie Lazarus稱ITC這項裁定是Sonos的「全面勝利」，要求Google「為不當採用這些技術，支付公平的權利金。」

Google發言人Jose Castaneda表示，Google將會上訴。他說：「我們將尋求進一步審理，繼續為自己辯護，反對Sonos對我們夥伴關係與智慧財產的輕率主張。」

彭博指出，ITC的裁定對Google帶來需要與Sonos談定專利授權合約的壓力。分析師估計，Google因而一年要付給Sonos的權利金上看5,000萬美元。

Sonos的硬體事業近年因為各大科技巨人紛紛進軍智慧揚聲器備受擠壓，迫使Sonos決定授權所擁有的專利給競爭對手，以增進收益。這家以智慧喇叭聞名的音響公司，最新的年度財報的銷售收入為13.4億美元。

ITC判決傳出後，Sonos股價在盤後交易時段大漲5.7%，Google母公司字母（Alphabet）微漲0.3%。

Sonos出品的智慧揚聲器。（網路圖片／Sonos提供）
Sonos出品的智慧揚聲器。（網路圖片／Sonos提供）

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