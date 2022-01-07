記憶晶片需求回穩 晶圓製造毛利增 三星Q4獲利大增52%

三星電子周五初估第4季營業利益較去年同期勁增52%，主要拜伺服器用記憶晶片所賜，晶圓製造毛利率也增加。

三星電子初估第4季營業利益為13.8兆韓元（115億美元），創下四年來最佳的第4季表現，但不如分析師原估的15.2兆韓元，分析師認為主要是發放員工獎金、行動電話行銷成本和新顯示面板成本上揚所致。第4季營收較去年同期增加23%達到76兆韓元。 三星電子將於1月27日公布完整財報。

三星電子今天早盤股價上漲1.6%，因預期記憶晶片價格跌幅不如預期嚴重，三星電子11月初以來股價已上漲11%。

三星電子含晶圓製造在內的邏輯晶片事業第4季營業利益初估為1兆韓元。Hanwha 投證分析師指出，主要是訂單和報價雙雙上揚所致。

分析師原本預測，記憶晶片景氣走下坡會持續到今年上半年。不過，受到西安防疫封城影響，三星電子和美光在當地的生產都受影響。據分析師估計，三星西安廠占全球NAND快閃記憶體約15%，當地記憶晶片廠尚未完全關閉，但已調整營運。