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美國科技股回跌整理接近結束？大摩比對歷史說yes

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約證券交易所。 路透
美國紐約證券交易所。 路透

美國股價昂貴的科技股這波由利率題材引發的賣壓，已結束了嗎？彭博資訊報導，根據摩根士丹利一個模型分析的結果，答案是：拉回整理已近完成。

大摩比較了美國科技股上個月開始的這波抛售潮，和先前五次也是因為公債殖利率揚升造成的類似潰敗。歷史顯示，一籃子股價估值高高在上的科技股，由波段高點摔回谷底的跌幅中位數為18%。而當前這場科技股大屠殺，跌幅現在已經來到15%。摩根士丹利也對照標普500指數表現，也表示標普500指數最近跌2%只有過去例子的一半。

包括Christopher Metli和Amanda Levenberg在內的大摩分析師，寫給客戶的這份報告指出，如果殖利率上漲壓力加大，大盤會比過去幾個月表現落後大盤的股票，跌得更多一些。殖利率走向是關鍵，他們預測未來兩周，那斯達克100指數與標普500指數，都還會再微幅走跌，之後可望回穩。

彭博強調，歷史當然不一定會重演。大摩的這個分析報告提供架構給投資人判斷投機賣壓是否即將終結。

避險基金在這波整理中，亦已奮力調降原先集中在投機的軟體與網際網路公司股票部位。其一籃子活躍操作的股票，價值也跌掉7.1%，接近先前類似情境時的8.3%跌幅中位數。

科技股 標普 美國

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