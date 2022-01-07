聯準會官員不分鷹鵨都主張縮表 問題只在於有多快？

通膨居高不退令人憂心，如今就連最鴿派的聯準會（Fed）官員也同意，今年勢必得緊縮貨幣政策，因此官員們論辯的重點不再是要不要緊縮，而是要緊縮得多快。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周四表示，聯準會可能最快在3月升息，然後以收縮資產負債表，作為遏制通膨的下一步行動。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利向來和博拉德的鷹派立場形成對比，如今她也在另一個場合表示，她預料今年會升息，不過她仍提醒，緊縮若太過急進，可能有損就業市場。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里本周也已表示，他預料今年會升息兩次，一改他長期以來認定聯準會直到2014年都應按兵不動的看法。

曾任聯準會經濟學家、現 為Bank Policy 研究所首席經濟師 Bill Nelson評道 ，如今，聯準會決策官員可分兩個陣營，「一個希望緊縮，一個希望加速緊縮」。他表示，大部分官員仍在前一個陣營，但「這樣畫分只會升高而非降低政策偏向」。這與幾個月的立場形成截然對比。

博拉德周四在聖路易CFA協會演講時說：「聯邦公開市場委員會（FOMC）可能最早在3月開始升息，以據有控制通膨的較佳形勢，」「2022年的後續升息可能會提前或推後，視通膨情況而定。」

博拉德也主張開始加速縮減聯準會的資產負債表，資產中的公債和房貸擔保證券到期後就不再投資。他說：「我的看法是，我們可以在升息後接著縮。」至於縮表的步調和內容仍尚待討論。