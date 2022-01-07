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台積電ADR漲1% 較台北股票交易溢價逾10% 、聯電漲逾3%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電ADR周四（6日）漲1%，較台北股票交易溢價10.31%，聯電漲3.32%，皆追隨費城半導體指數反彈。路透
台積電ADR周四（6日）漲1%，較台北股票交易溢價10.31%，聯電漲3.32%，皆追隨費城半導體指數反彈。路透

台積電ADR周四（6日）漲1%，較台北股票交易溢價10.31%，聯電漲3.32%，皆追隨費城半導體指數反彈。市場繼續消化美國聯準會（Fed）12月會議紀錄的鷹派立場。

道瓊工業指數跌170.64點，跌幅0.47%，收報36,236.47點；標普500指數跌4.53點，跌幅0.1%，收報4,696.05點；那斯達克指數跌19.31點，跌幅0.13%，收報15,080.87點。費半漲0.75%。

台灣加權股價指數6日跌132.04點，收在18,367.92點，台積電漲0.92%收在644元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 110.45 0.88 108.5 1.8

中華電 CHT 115.51 -0.19 115.5 0.01

台積電 TSM 710.39 1.11 644 10.31

聯電 UMC 63.65 3.32 62.70 1.51

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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