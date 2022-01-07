供應受限 國際油價漲至七周高點 金價和基本金屬下跌

原油價格攀升至七周高點，因為從OPEC+聯盟到北美所面臨的供應緊縮抵消了中國大陸新冠疫情影響需求的疑慮；黃金及基本金屬連續二日下滑，聯準會從會議紀錄來看預料將加快貨幣緊縮步伐。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

紐約原油期貨上漲2.1％，達到11月16日以來的最高收盤價，盤中稍早一度漲破每桶80美元。

加拿大和美國北部遭遇嚴寒天氣擾亂了石油輸送，在美國原油庫存下降之際提振了油價。由於哈薩克發生動亂，這個OPEC+成員國的大型油田Tengiz油田的產量已經進行了臨時調整。

現貨溢價上升表明，整個OPEC+面臨的供應限制正延緩預期中的全球市場供過於求的局面。OPEC成員國利比亞的產量軍事騷亂而減少約30％，而俄羅斯上個月未能提高產量。

「面對Omicron疫情、供應中斷、對OPEC+已無閒置產能的疑慮，以及更重要的市場信心等諸多因素，需求保持強勁，給油價帶來支撐，」 CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin說：「感覺我們正在準備迎接價格上漲。」

2月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.61美元，結算價報每桶79.46美元； 3月布蘭特原油上漲1.19美元，結算價報每桶81.99美元。

黃金和基本金屬下跌

聯準會12月14-15日會議紀要顯示，經濟走強和通膨上升可能導致更早、更快升息，且一些決策者傾向在升息後不久開始縮表。

金價周四一度下跌1.3%，因10年期美國公債殖利率攀升，對無息資產構成壓力。

「考慮到黃金對殖利率曲線遠端的敏感性，這對黃金可能尤為重要，」麥格理金屬策略主管Marcus Garvey說，金價「可能向1,750美元附近的支撐位回落」。

截至周三，黃金ETF連續七天增持，而紐約商品交易所的基金經理最近也增加了看漲押注。

紐約時間下午2:03，現貨黃金下跌1.2%至每英兩1,788.10美元；周三下跌了0.2%。紐約商品交易所2月黃金期貨下跌2%，結算價報1,789.20美元。白銀、白金下跌，鈀金上漲。

多數基本金屬也延續跌勢，因貨幣刺激減少可能導致經濟成長放緩，從而打擊需求。

倫敦金屬交易所銅價下跌1.7%，結算價報每噸9,531美元，為12月20日以來最低。

鋁價持平，此前South32和合資夥伴美鋁證實計畫重啟位於巴西的Alumar冶煉廠；其他LME主要金屬多數下跌，鎳下跌1.2%，鋅下跌1.1%。