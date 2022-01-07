美股三大指數齊跌 市場尚在消化Fed會議紀錄

美股三大指數周四（6日）齊跌，美國聯準會（Fed）12月會議紀錄展現鷹派立場，造成市場賣壓湧現，科技股小跌，但金融股提供支撐。

道瓊工業指數跌170.64點，跌幅0.47%，收報36,236.47點；標普500指數跌4.53點，跌幅0.1%，收報4,696.05點；那斯達克指數跌19.31點，跌幅0.13%，收報15,080.87點。

臉書母公司Meta大漲2.6%，對標普500指數和那指提供最大的支撐。

電動車新創公司Rivian 6日盤中重挫17%，延續前一日跌勢，收盤跌幅縮至3%，收報87.33美元。Rivian的大金主亞馬遜（Amazon）5日宣布向全球第四大車廠Stellantis訂購電動貨卡。

標普500金融股漲1.6%，延續本周的強勁漲勢。其他對經濟敏感的類股也同步上揚，例如標普能源股漲2.3%，且從12月31日來已勁漲逾9%。

銀行股在金融類股中表現最好，標普500銀行股指數漲2.6%，美國10年期公債殖利率稍早觸及去年4月以來的最高水準。利率上升有助提高銀行和金融機構的獲利。

Fed 12月會議紀錄顯示，就業市場非常緊俏，通膨率持續上揚，這加劇投資人的不安情緒，美國最新就業報告預計今（7）日出爐。

美國合眾銀行財富管理部門高級投資經理Bill Northee說：「明天將公布就業報告，這仍是市場評估勞動市場進展的重點數據。」

5日出爐的民間就業數據優於市場預期。

投資者本周大多已從科技股為主的成長股轉向價值股，後者往往在高利率環境下表現更好。標普500價值股指數6日漲0.1%，而標普成長股指數則跌0.3%。

影片串流業者Netflix收跌2.5%，受摩根大通稍早調降下Netflix目標價拖累。

美國上周首度請領失業救濟金的人數攀升。美國12月服務業活動放緩，降幅大於預期，但供應瓶頸似乎正在緩解。