沙國全面調降2月外銷亞洲油價 降至三個月來最低

沙烏地阿拉伯宣布調降2022年2月對亞洲供應的官訂售油價格（OSP），其中阿拉伯輕原油每桶OSP比元月OSP調降1.10美元，亦即比阿曼／杜拜平均油價每桶溢價2.2美元，為三個月來最低水準，不過降幅仍低於市場預估。

另外，阿拉伯超輕原油每桶OSP調降1.0美元，亦即比阿曼／杜拜平均油價每桶溢價5.15美元；特輕原油每桶調降1.3美元，亦即每桶溢價3.2美元；中級原油調降1.0美元，即溢價2.05美元；重級原油調降1.10美元，即溢價0.70美元；各級原油的降幅都低於預估。

亞洲油市消息人士指出，沙國調低所有品級原油的OSP，主因12月油市供給紓解，中東基準油價及亞洲現貨油價大跌，以及亞洲煉油廠將陸續進入歲修，需求將因而減緩。不過由於近日國際油價回升，沙國因而縮小降幅。