路透社：2022年晶片短缺將進一步衝擊英國汽車市場

集微網消息，據路透社報導，一個行業組織周四表示，全球半導體晶片短缺在2021年嚴重削弱汽車供應後，在今年和2023年將繼續影響英國汽車銷售。

汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 表示，2021年在英國銷售的新車中，約有六分之一是電池電動(BEV)或插電式混合動力車(PHEV)，新車注冊總量小幅增長約1個百分點至165萬台，而2020年為163萬台。

SMMT CEO Mike Hawes表示：「今年不是好年頭，緊跟在同樣糟糕的2021年之後到來，」他指的是晶片短缺對銷售的影響，這阻礙了疫情之後的復甦。

從剎車傳感器到動力轉向再到娛樂系統，晶片的短缺導致世界各地的汽車製造商削減或暫停生產，在消費者需求強勁的情況下推高了新車和二手車的價格。

Hawes說，一輛汽車平均需要1500到3000個晶片。

「我們認為需求仍然存在，需求仍然強勁，」Hawes說。他補充說，普遍認為晶片短缺將在 2022年期間破壞市場，這將「持續到2023年」。

在最近一輪新冠疫情激增之前，SMMT曾預測2022年英國汽車銷量為196萬輛，低於約230萬輛的正常運行率。

SMMT表示，全電動BEV佔2021年銷量的11.6%——超過2016年至2020年的累計銷量。12月，BEV約佔英國汽車銷量的四分之一。

具有電池和內燃機的PHEV佔2021年銷售額的8.9%。

英國政府計劃到2030年有效禁止純化石燃料車型。但SMMT表示，還需要做更多工作來降低電動汽車價格並改善充電基礎設施，尤其是路邊充電。

Hawes說，汽車成本和充電問題是「人們考慮購買此類產品的最大障礙。我們還沒有達到我們的目標。」