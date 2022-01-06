貪污又挑撥族群 美國決制裁塞族領袖

國家領導人居然想毀掉自己國家？美國5日宣布對波士尼亞的塞爾維亞族領袖多迪克進行制裁，原因是多迪克不僅貪汙、還鼓動族人反抗波士尼亞族的統治。波士尼亞（由波士尼亞、塞爾維亞與克羅埃西亞族組成）在南斯拉夫解體後陷入內戰，在美國介入下好不容易協定由波族、塞族與克族共同統治，但塞族一直不願接受被波族與克族統治。

企圖分裂國土

根據《半島電視台》報導，美國財政部5日宣布將制裁波士尼亞三方主席團中的塞族領袖多迪克，因為他涉嫌貪汙，且暗中煽動塞爾維亞族的情緒，讓波士尼亞的國安受到威脅。財政部官員指出，多迪克為了一己之私破壞《達頓和平協定》的行為必須受到制裁，將會凍結他一切與美國有關資產。

《美國之音》也提到，只要在美國的管轄範圍，他的資金轉移都將被視為非法，美國也制裁了當地最大電視台「Alternativna TV」；但多迪克反駁稱，美國對他的指控完全是子虛烏有，而他在波士尼亞的作為也只是替國內的塞爾維亞人爭取26年前被剝奪的權益。

歷史糾葛複雜

波士尼亞與赫塞哥維納在1992年因為獨立公投爆發內戰，境內的波士尼亞穆斯林人與克羅埃西亞人希望波士尼亞獨立，但境內的塞爾維亞人希望併入塞爾維亞，因此爆發3年多的內戰。後來在美國介入調停下，將波士尼亞分為波赫聯邦以及塞族共和國兩個政治實體，並設立3種族（波士尼亞、塞爾維亞與克羅埃西亞）的主席團共同統治。

不過近年來，波士尼亞面對自內戰以來最嚴重的政治危機，波國的塞爾維亞族群抵制政府運作，多迪克多次揚言要退出主席團，讓塞族全面從軍隊、司法系統與稅務系統中抽離。這也讓負責觀察波國局勢的國際和平特使施密特擔心，多年來好不容易建立的和平恐將消失。

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