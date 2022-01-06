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日銀偷偷縮表！13年來首度減碼公債部位

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
最新數據顯示，日本央行（日銀）資產負債表中的債券部位為13年來首度縮小，日銀正悄悄調整超寬鬆購債計畫，以因應如影隨形的金融風險。路透
最新數據顯示，日本央行（日銀）資產負債表中的債券部位為13年來首度縮小，日銀正悄悄調整超寬鬆購債計畫，以因應如影隨形的金融風險。路透

最新數據顯示，日本央行（日銀）資產負債表中的債券部位為13年來首度縮小，日銀正悄悄調整超寬鬆購債計畫，以因應如影隨形的金融風險。

日銀5日公布，截至2021年底，資產負債表持有的日本政府公債總額為521兆日圓（4.49兆美元），比前一年同期14兆日圓。

美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）去年決定縮減量化寬鬆（QE）措施。日本央行基於不同的理由，率先悄悄縮減購債規模，先前已把政府公債部位提高至空前的水準。

日銀總裁黑田東彥自2013年上任後，監督大幅擴張的量化寬鬆政策，這項政策設法在日本經濟陷入通縮之際，提高貨幣供應和加速實現2%通膨目標。

日銀上一回縮小資產負債表的日本公債部位是在2008年，當時是前總裁白川方明任內。到2008年底止，日銀持有的日本公債部位只有63兆日圓。從2013年至2016年間，日銀公債部位一年膨脹約60兆日圓至80兆日圓。

日本央行 量化寬鬆 日本經濟

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