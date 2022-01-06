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日圓兌美元匯率直直落 摩根大通指數顯示已創新低

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯率跌到歷史低點。 路透
日圓兌美元匯率跌到歷史低點。 路透

日圓兌美元匯率本周跌到五年低點，引發金融市場關注。摩根大通的一項指數，更顯示日圓兌美元匯價已經跌到創紀錄的最低水準。

摩根大通（JPMorgan Chase）的REER指數，經過通膨調整，衡量日圓兌日本主要貿易夥伴貨幣的表現。這個所謂的「實質有效匯率」走跌，主要驅力是日圓名目匯率下滑，以及日本通膨上升速度比多數經濟體更慢。

彭博分析，日本經濟復甦停滯使得日本央行在貨幣政策正常化方向，落後同儕國家，日圓過去一年因而失寵。再加上全球疫後經濟開始反彈，儘管開展並非都很平順，但也不那麼需要以日圓做為避險資產。

例如，美國聯準會（Fed）和英國央行，上個月都已宣布要更積極收回貨幣過度寬鬆措施，但日本央行因疫情的不確定性，堅持繼續小心行事。美國通膨去年11月已經跳升到40年高點6.8%，日本類似的物價指標則是顯示，日本通膨仍低於1%，最新的數字是11月的0.6%。

日圓兌美元匯率周二（4日）一度跌至1美元兌116.35日圓，創2017年1月以來的最低水準。日圓兌美元匯率2021年下跌逾10％，創下七年來最差年度表現。

三井住友信託銀行駐東京的市場策略師Ayako Sera表示，日本實質有效匯率下跌可能導致本地商品價格上漲，從而激發市場猜測，押注日本央行可能轉向貨幣政策正常化並且提振日圓。Sera認為，日圓貶值也可能有助於促使一些工廠從海外回流日本，為日圓匯價帶來支撐。她預期，日圓今年稍晚可能會回升至1美元兌105日圓。

其他人則認為日圓還有進一步下跌的空間。凱投宏觀（Capital Economics）駐新加坡資深經濟學家Marcel Thieliant就說：「我們仍然認為，隨著美國殖利率再上升，將進一步壓抑日圓，利差是主要驅動因素，」他估計，日圓今年可能會貶至1美元兌120日圓。

摩根大通的REER指數顯示，日圓兌美元匯率已跌到創紀錄的最低水準。（擷自彭博資訊）
摩根大通的REER指數顯示，日圓兌美元匯率已跌到創紀錄的最低水準。（擷自彭博資訊）

日本央行 日本經濟 通膨

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